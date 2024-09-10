الصناعات الغذائية يطالب الحكومة بمبادرة تمويلية للقطاع بفائدة 8%

(MENAFN
- Al-Borsa News) طلب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من الحكومة توفير مبادرة تمويلية بفائدة مخفضة 8% لدعم الشركات العاملة فى قطاع التصنيع الغذائى.
كما طالب المجلس، فى ختام مؤتمره الأول، بسرعة صرف دعم الصادرات للمصنعين فى قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لتحقيق الاستفادة من الدعم الموجه للمصنعين.
موضوعات متعلقة
مصادر: الاستثمارات الصينية فى العلمين والمنيا ستكون بنظام المناطق الحرة “إيزيس” تتوسع فى السعودية والجزائر بمصنعين باستثمارات 80 مليون جنيه الحكومة العراقية تنسق مع“الصناعات الغذائية” لاستيراد سلع غذائية
وأوصى المجلس بتوفير خطوط شحن بحرى منتظمة للأسواق الأفريقية للتغلب على المعوقات التى تواجه المصنعين فى الوصول لأسواق القارة خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مقارنة بالأسواق الأوروبية.
وأكد المجلس على ضرورة مراجعة الرسوم الضريبية والجمركية التى تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية مع زيادة الميزانية المخصصة للشركات للمشاركة فى البعثات والمعارض الدولية.
وطالب المجلس بالسماح بتصدير المنتجات الغذائية المصرية من خلال محطات تصدير معتمدة لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتح المصرى فى الخارج مع التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية.
MENAFN10092024000202011048ID1108658719
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.