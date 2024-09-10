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الصناعات الغذائية يطالب الحكومة بمبادرة تمويلية للقطاع بفائدة 8%

9/10/2024 3:07:19 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) طلب المجلس التصديرى للصناعات الغذائية من الحكومة توفير مبادرة تمويلية بفائدة مخفضة 8% لدعم الشركات العاملة فى قطاع التصنيع الغذائى.

كما طالب المجلس، فى ختام مؤتمره الأول، بسرعة صرف دعم الصادرات للمصنعين فى قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لتحقيق الاستفادة من الدعم الموجه للمصنعين.

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وأوصى المجلس بتوفير خطوط شحن بحرى منتظمة للأسواق الأفريقية للتغلب على المعوقات التى تواجه المصنعين فى الوصول لأسواق القارة خاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مقارنة بالأسواق الأوروبية.

وأكد المجلس على ضرورة مراجعة الرسوم الضريبية والجمركية التى تؤثر على تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية مع زيادة الميزانية المخصصة للشركات للمشاركة فى البعثات والمعارض الدولية.

وطالب المجلس بالسماح بتصدير المنتجات الغذائية المصرية من خلال محطات تصدير معتمدة لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتح المصرى فى الخارج مع التزام الشركات بمعايير الجودة العالمية.

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