المطاحن: الدقيق استخراج 93.3% يوفر 7.5 مليار جنيه سنويًا من تكلفة الخبز المدعم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق بنسبة استخراج 87.5% في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن رفع نسبة استخراج الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي من 87.5% إلى 93.3% يخفض كمية القمح المستخدمة لإنتاج الخبز المدعوم.
وقدر، فى تصريحات لـ”البورصة”، الوفر من زيادة نسبة استخراج الدقيق بنحو 57 ألف طن قمح سنويًا تعادل نحو 7.5 مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يعادل نحو 6.3% من كمية القمح المطحون خلال العام.
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وأعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مطاحن مصر الوسطى في محافظة الفيوم بدأت تجارب لزيادة نسبة استخراج الدقيق الأبيض من طحن حبوب القمح، بهدف تحسين نسبة استخراج الدقيق إلى 93.3% لرفع جودة رغيف الخبز المدعم وتعزيز قيمة المنتج.
تهدف هذه التجارب إلى زيادة نسبة استخراج الدقيق إلى 93.3% بدلاً من 87.5% المستخدمة حاليًا في إنتاج الخبز المدعم.
أضاف بودي أن القيمة الغذائية للرغيف عالي الاستخراج تكون أعلى، إذ يحتوي على نسبة أكبر من الزوائد، إلا أن لونه يكون أغمق قليلاً، لكن المذاق يبقى كما هو، مشيرًا إلى أن الزوائد الناتجة عن عملية الطحن تكون أقل بنفس نسبة الزيادة في الاستخراج.
أوضح أنه في حالة نجاح التجارب، سيتم تعميمها في بعض المحافظات للتأكد من نجاحها وقبولها، ثم التوسع بها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.
أشار بودي إلى أن الأقماح المحلية في موسم التوريد تكون جيدة، إلا أنه عند التسليم إلى المطاحن تنخفض جودتها، مطالبًا بتشكيل لجان لتسليم الأقماح من المواقع التخزينية إلى المطاحن بواسطة هيئة سلامة الغذاء.
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