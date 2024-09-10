المطاحن: الدقيق استخراج 93.3% يوفر 7.5 مليار جنيه سنويًا من تكلفة الخبز المدعم

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسين بودي، رئيس شعبة مطاحن الدقيق بنسبة استخراج 87.5% في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن رفع نسبة استخراج الدقيق المدعم المخصص لإنتاج الخبز البلدي من 87.5% إلى 93.3% يخفض كمية القمح المستخدمة لإنتاج الخبز المدعوم.

وقدر، فى تصريحات لـ”البورصة”، الوفر من زيادة نسبة استخراج الدقيق بنحو 57 ألف طن قمح سنويًا تعادل نحو 7.5 مليار جنيه تقريبًا، وهو ما يعادل نحو 6.3% من كمية القمح المطحون خلال العام.

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وأعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مطاحن مصر الوسطى في محافظة الفيوم بدأت تجارب لزيادة نسبة استخراج الدقيق الأبيض من طحن حبوب القمح، بهدف تحسين نسبة استخراج الدقيق إلى 93.3% لرفع جودة رغيف الخبز المدعم وتعزيز قيمة المنتج.

تهدف هذه التجارب إلى زيادة نسبة استخراج الدقيق إلى 93.3% بدلاً من 87.5% المستخدمة حاليًا في إنتاج الخبز المدعم.

أضاف بودي أن القيمة الغذائية للرغيف عالي الاستخراج تكون أعلى، إذ يحتوي على نسبة أكبر من الزوائد، إلا أن لونه يكون أغمق قليلاً، لكن المذاق يبقى كما هو، مشيرًا إلى أن الزوائد الناتجة عن عملية الطحن تكون أقل بنفس نسبة الزيادة في الاستخراج.

أوضح أنه في حالة نجاح التجارب، سيتم تعميمها في بعض المحافظات للتأكد من نجاحها وقبولها، ثم التوسع بها لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

أشار بودي إلى أن الأقماح المحلية في موسم التوريد تكون جيدة، إلا أنه عند التسليم إلى المطاحن تنخفض جودتها، مطالبًا بتشكيل لجان لتسليم الأقماح من المواقع التخزينية إلى المطاحن بواسطة هيئة سلامة الغذاء.