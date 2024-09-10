بالفيديو الشيخ فهد اليوسف يتفقد الأوضاع داخل ملعب جابر قبل انطلاق مواجهة الأزرق والعراق

بالفيديو الشيخ فهد اليوسف يتفقد الأوضاع داخل ملعب جابر قبل انطلاق مواجهة الأزرق والعراق
التاريخ
9/10/2024 3:05:39 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
يحيى حميدان ـ تصوير: هاني الشمري
قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف
قبل قليل بجولة ميدانية في ستاد «جابر الأحمد الدولي»، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الميدانية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية قبل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
MENAFN10092024000130011022ID1108658717
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.