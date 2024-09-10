بالفيديو الشيخ فهد اليوسف يتفقد الأوضاع داخل ملعب جابر قبل انطلاق مواجهة الأزرق والعراق

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قبل قليل بجولة ميدانية في ستاد «جابر الأحمد الدولي»، يرافقه عدد من القيادات الأمنية الميدانية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية قبل انطلاق منتخبنا الوطني مع العراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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