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الداخلية إغلاق جميع بوابات الدخول إلى ستاد جابر الأحمد الدولي نظرا لامتلاء المدرجات

9/10/2024 3:05:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الداخلية قبل قليل انه تم إغلاق جميع بوابات الدخول إلى ستاد جابر الأحمد الدولي نظراً لامتلاء
المدرجات.

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