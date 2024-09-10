الداخلية إغلاق جميع بوابات الدخول إلى ستاد جابر الأحمد الدولي نظرا لامتلاء المدرجات

الداخلية إغلاق جميع بوابات الدخول إلى ستاد جابر الأحمد الدولي نظرا لامتلاء المدرجات
التاريخ
9/10/2024 3:05:38 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت وزارة الداخلية قبل قليل انه تم إغلاق جميع بوابات الدخول إلى ستاد جابر الأحمد الدولي نظراً لامتلاء
المدرجات.
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