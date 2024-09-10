انطلاق مواجهة الأزرق والعراق في تصفيات كأس العالم



جماهير الأزرق تملأ ستاد جابر قبل انطلاق مباراته

مع

العراق

انطلاق عمليات الإحماء للاعبي منتخبنا

الوطني دخول سلس لجماهير «الأزرق» قبل المواجهة المرتقبة مع العراق في تصفيات «مونديال 2026» بعد قليل





انطلقت مواجهة منتخبنا الوطني مع العراق على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك. وتضم مجموعة الأزرق أيضا منتخبات كوريا الجنوبية وعمان والأردن وفلسطين.

وضمن المجموعة نفسها فاز اليوم منتخب الأردن على منتخب فلسطين 3-1، كما فاز منتخب كوريا الجنوبية بالنتيجة نفسها على عمان.

هذا واكتملت الاستعدادات للمواجهة الجماهيرية المرتقبة بعد قليل والتي ستجمع منتخبنا الوطني مع ضيفه العراق على «ستاد جابر» بحضور 60 ألف متفرج منها 5 آلاف تذكرة للجمهور العراقي وذلك ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

هذا وقد بدأت جماهير «الأزرق» في التوافد على ملعب اللقاء منذ الساعة 5 عصرا، حيث تم فتح أبواب الملعب حسب تعليمات الجهات الأمنية، وقد بدا واضحا الترتيبات الأمنية الكبيرة التي اتخذت لتنظيم عمليه دخول الجماهير بسلاسة إلى الملعب.

وقد بدت مدرجات الملعب شبه مكتملة بعد مرور ساعتين تقريبا حيث تعالت الأهازيج والأغاني الوطنية انتظارا لانطلاق اللقاء المرتقب.

ومساء أمس، عبر مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني خوان بيتزي خلال المؤتمر الصحافي عن تفاؤله وثقته بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العراقي، وقال «نشعر بتفاؤل كبير وقد حضرنا لخوض المباراة بشكل ممتاز سواء في المعسكر قبل التصفيات أو مباراتنا أمام الأردن التي منحتنا حافزا كبيرا وثقة، ونتمنى أن نكون على قدر التوقعات ونقدم مستوى عاليا، خصوصا اننا لمسنا دعما جماهيريا كبيرا، وهذا يمنحنا مزيدا من الدعم».

وأضاف «ربما ننتهج أسلوبا مختلفا اليوم لأن ظروف المباراة الأولى أمام الأردن مختلفة تماما، وقد تكون هناك تغييرات طفيفة تسهم في تحقيق ما نتمناه، رافضا الكشف عن أدواته داخل الملعب».

وكان وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قد قام بزيارة منتخبنا في معسكره الداخلي قبل يومين، مؤكدا أن «البداية أمام الأردن شكلت دفعة مهمة لتحقيق أفضل النتائج في التصفيات»، وحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم أمام العراق.

كما قال رئيس اتحاد الكرة بالتكليف هايف الديحاني «نتمنى تقديم مستوى يليق بما أديناه أمام الأردن»، ومضيفا «فوجئت بنفاد تذاكر المباراة. هذه من عادات الجمهور الكويتي الوفي».

وحفلت المواجهات السابقة بين الكويت والعراق بالكثير من الندية، أولها في 13 نوفمبر 1964 في الكويت حين فاز الضيوف بهدف، علما أنهم نجحوا في تحقيق الانتصار بالنتيجة عينها خارج الديار أيضا في المباراة الأخيرة بين الجانبين والتي حملت الصفة الودية في 30 ديسمبر 2022.

وفي المجمل، التقى المنتخبان 41 مرة شهدت 14 انتصارا لـ «الأزرق» و9 تعادلات مقابل 18 خسارة.





نهاية الشوط الأول من مواجهة "الأزرق" والعراق بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم مع منتخب العراق بالتعادل السلبي. وتقام المواجهة على ستاد جابر الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في أميركا وكندا والمكسيك. وتضم مجموعة الأزرق أيضا منتخبات كوريا الجنوبية وعمان والأردن وفلسطين.

وشهد الشوط الاول طرد لاعب منتخب العراق ريبين غريب في الدقيقة 7 بعد عرقلة يوسف ناصر مهاجم منتخبنا



