ثنائية كادش تقود السعودية للفوز على الصين في تصفيات كأس العالم

سجل المدافع حسن كادش هدفا في كل شوط لتتجاوز السعودية بدايتها المتعثرة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 وتفوز 2-1 على مضيفتها الصين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من التصفيات.

وأكملت السعودية المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى خط الوسط محمد كنو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 19 بعد ضربه لأحد لاعبي الصين.

وتقدمت الصين بعد 14 دقيقة من بداية المباراة بعدما حول علي لاجامي مدافع السعودية ركلة ركنية بالخطأ إلى مرمى فريقه.

وأدرك حسن كادش التعادل للسعودية في الدقيقة 39 من ركلة ركنية قابلها بضربة رأس من مسافة قريبة في مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن مدافع الاتحاد من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بضربة رأس قوية من ركلة ركنية أخرى.

ورفعت السعودية رصيدها بهذا الفوز الثمين إلى أربع نقاط لتتقدم لصدارة المجموعة مؤقتا بعد تعادلها أمام إندونيسيا في الجولة الأولى، وظلت الصين بدون رصيد في المركز الأخير بالمجموعة بعد خسارتها 7-صفر أمام اليابان في افتتاح مبارياتها.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا اليابان والبحرين وإندونيسيا وأستراليا، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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