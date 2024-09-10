تصفيات مونديال 2026: تعادل مخيّب لقطر امام كوريا الشمالية

اكتفى المنتخب القطري بالتعادل 2-2 امام مضيفه الكوري الشمالي في توقفت نحو 20 دقيقة بسبب هطول الأمطار الثلاثاء على ملعب لاوس الوطني الجديد ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.

وواصل العنابي نتائجه المخيبة بعد خسارته في الجولة الاولى امام الإمارات 1-3، ليكتفي بنقطة واحدة في ذيل الترتيب، اما كوريا الشمالية فحصدت نقطتها الاولى اثر خسارتها ايضا في الجولة الافتتاحية امام أوزبكستان 1-0.

شهدت الدقيقة الـ16 الفرصة الأخطر للمهاجم القطري المعز علي الذي أصاب القائم بتسديدة من مسافة قريبة.

ولم يتأخر الرد الكوري الشمالي، فسدّد ري إيل سونغ كرة رائعة من الجهة اليسرى من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا إلى يسار مشعل برشم، مانحا منتخب بلاده التقدم (19).

بعدها بتسع دقائق، وإثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، طرد حكم المباراة الماليزي محمد نظمي نصر الدين قائد أصحاب الأرض جانغ كوك تشول بعد إعاقته المنفرد أكرم عفيف، واحتسب ركلة جزاء للـ"عنابي".

وتوّلى عفيف تنفيذ الركلة وترجمها بنجاح معادلا الأرقام (31)، قبل أن يضيف علي الهدف الثاني بتسديدته كرة رائعة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لحارس المرمى الكوري الشمالي (44).

ولم يهنأ القطريون بتقدمهم كثيرا، إذ أعاد كانغ كوك تشول المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة أسكنها في الزاوية العليا إلى يمين برشم (51).

وفي الدقيقة 57 أوقف الحكم المباراة بسبب هطول الأمطار نحو 20 دقيقة، قبل استكمالها مجددا على أرضية ملعب سيئة ومبللة ساهمت في عدم نجاح المحاولات القطرية لخطف الفوز والنقاط الثلاث.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة القمة بين المنتخب الإماراتي وضيفه الإيراني، فيما تحلّ أوزبكستان ضيفة على قرغيزستان ضمن المجموعة عينها.

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