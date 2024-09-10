الأردن يفوز 3-1 بسهولة على فلسطين في تصفيات كأس العالم





تجاوز الأردن بدايته المحبطة في تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 ليحقق الفوز 3-1 على فلسطين اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من التصفيات.

وكان الأردن على مقربة من الفوز في الجولة الأولى قبل أن يفرض الكويت عليه التعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة، ليفقد نقطتين في صراع التأهل إلى كأس العالم 2026.

وبدأ الأردن بقوة ليفتتح التسجيل بعد خمس دقائق فقط من صفارة البداية أمام فلسطين عن طريق يزن النعيمات، لكنه لم يتمكن من زيارة الشباك مجددا في الشوط الأول رغم الفرص المتلاحقة.

وتعادلت فلسطين في الدقيقة 41 عن طريق مهاجمها وسام أبو علي الذي لعب ضربة رأس من مسافة قريبة في الشباك.

وأعاد النعيمات الأردن للمقدمة بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، وعزز نور الروابدة تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتقدم الأردن إلى صدارة المجموعة الثانية مؤقتا بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، قبل مباراة العراق والكويت التي تقام في وقت لاحق من اليوم، فيما توقف رصيد فلسطين عن نقطة واحدة.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في المجموعة، التي تضم أيضا العراق وكوريا الجنوية وعمان والكويت، بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.

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