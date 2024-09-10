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تصفيات مونديال 2026: كوريا الجنوبية تهزم عمان 3-1

9/10/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سقط المنتخب العماني لمباراته الثانية تواليا على يد ضيفه الكوري الجنوبي 1-3 في مسقط ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجّل للمنتخب الكوري أهدافه هوانغ هي-شان (10) وسون هيونغ-مين (82) وجو مين-كيو (90+11)، فيما سجّل لعمان هدفها الوحيد احمد الخميسي (45+1).

ورفع المنتخب الكوري رصيده الى 4 نقاط بالتساوي مع الأردن الفائزة على فلسطين (3-1) في صدارة المجموعة. فيما تذيلت عمان الترتيب من دون رصيد.

وافتتح لاعب ولفرهامبتون هوانغ التسجيل للشمشوم الكوري، لكنّ كرة الخميسي التي ارتدت من جانغ سون-هيون أعطت العمانيين الأمل بمعادلتها النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+1).

وبعدما كانت المباراة متجهة نحو التعادل، سجّل مهاجم توتنهام سون هدفا رائعا بعد أن سدد كرة قوية بقدمه اليسرى مانحا فريقه التقدم قبل ثماني دقائق من نهاية الشوط الأول.
وعاد مين-كيو ليضمن نقاط المباراة الثلاث للضيوف بهدف في الرمق الأخير

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