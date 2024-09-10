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الإبداع الرياضي تدعو أبطال الألعاب الأولمبية والبارالمبية للترشح للجائزة

9/10/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، إحدى "مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الفائزين من الدول العربية بالميداليات في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية "باريس 2024"، للترشح للفوز بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة التي بدأت في استلام الترشيحات لأصحاب الإنجازات الفردية والجماعية والمؤسسية.

ووجهت الجائزة التهنئة إلى الدول العربية والرياضيين العرب الفائزين بالميداليات في الدورتين، وثمّنت جهودهم الكبيرة التي توجوها باعتلاء منصات التتويج في الحدث العالمي الأكبر في العالم.
وبلغ عدد الميداليات العربية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، 17 ميدالية، فيما بلغ عددهم في الألعاب البارالمبية 55 ميدالية.

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