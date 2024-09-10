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دبي تستضيف كأس أساطير كرة القدم 30 نوفمبر

9/10/2024 3:00:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستضيف دبي مباراة“كأس أساطير كرة القدم” بين فريقي“كينجز X1” و"هيدج آند ساكس" بمشاركة نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين على ستاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي يوم 30 نوفمبر القادم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بنادي النصر الرياضي بحضور الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم مالك فريق كينجز X1، وإدجار ديفيدز نجم منتخب هولندا ونادي يوفنتوس سابقا، وجون تيري، نجم المنتخب الانجليزي ونادي تشيلسي سابقا، ومروان فيلايني، نجم منتخب بلجيكا ونادي مانشستر يونايتد سابقا، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، ومحمد موسى رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وشيفانش رانجيت مالك فريق هيدج آند ساكس.

وقال الشيخ خليفة بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم إنه حرص على المساهمة في هذه النسخة والمشاركة في نجاحها مؤكدا أن الرياضة جزء أساسي من حركة المجتمع، والرياضة في دبي تحظى باهتمام كبير وتحقق نجاحات متواصلة وتستقطب منظمين ولاعبين عالميين ونوه إلى السعى إلى استقطاب لاعبين مميزين للفريق من أجل الفوز باللقب وتقديم حدث رياضي للجماهير يليق باسم دبي ومكانتها على خارطة الرياضة العالمية.

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