فليتوود ينضم للنجوم المشاركين في جولة دي بي وورلد للجولف

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن تومي فليتوود، صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في الجولف بدورة الألعاب الأولمبية“باريس 2024” عن مشاركته في "السباق إلى دبي 2024" ليتنافس ضمن بطولة جولة "دي بي ورلد" العالمية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل.
ينضم فليتوود، الذي أصبح سفيرا عالميا لجولة "دي بي ورلد" في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، على ملعب "إيرث" الشهير في عقارات جميرا للجولف بدبي في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.
يحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالميا، وحقق نجاحات كبيرة في الإمارات بعدما فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة "دي بي ورلد" العالمية وحقق انتصارات متتالية في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" للجولف في عامي 2017 و2018، و"السباق إلى دبي" في عام 2017، وأضاف انتصارا آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال.
وقال فليتوود، الفائز بسبع بطولات في جولة دي بي ورلد العالمية إن مشاركته في بطولة جولة دي بي ورلد، شرف كبير له، خاصة على ملعب مرموق مثل ملعب“إيرث”، وأن "السباق إلى دبي" له دور كبير في مسيرته.
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