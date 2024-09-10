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فليتوود ينضم للنجوم المشاركين في جولة دي بي وورلد للجولف

9/10/2024 3:00:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن تومي فليتوود، صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في الجولف بدورة الألعاب الأولمبية“باريس 2024” عن مشاركته في "السباق إلى دبي 2024" ليتنافس ضمن بطولة جولة "دي بي ورلد" العالمية التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر المقبل.

ينضم فليتوود، الذي أصبح سفيرا عالميا لجولة "دي بي ورلد" في يونيو الماضي، إلى البطل الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، على ملعب "إيرث" الشهير في عقارات جميرا للجولف بدبي في الحدث الختامي من سلسلة رولكس لهذا الموسم.

يحتل المحترف الإنجليزي، المرتبة الحادية عشرة عالميا، وحقق نجاحات كبيرة في الإمارات بعدما فاز بثلاثة من ألقابه السبعة في جولة "دي بي ورلد" العالمية وحقق انتصارات متتالية في بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" للجولف في عامي 2017 و2018، و"السباق إلى دبي" في عام 2017، وأضاف انتصارا آخر هذا العام في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال.

وقال فليتوود، الفائز بسبع بطولات في جولة دي بي ورلد العالمية إن مشاركته في بطولة جولة دي بي ورلد، شرف كبير له، خاصة على ملعب مرموق مثل ملعب“إيرث”، وأن "السباق إلى دبي" له دور كبير في مسيرته.

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