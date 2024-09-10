فتح باب التسجيل للمشاركة في“تحدي سبينس دبي 92” للدراجات الهوائية



أعلن سباق“تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية” الذي يقام بالشراكة مع مجلس دبي اليوم فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخته الـ15 المزمع إقامتها 23 فبراير القادم في مدينة إكسبو دبي.

كانت النسخة الأخيرة من السباق قد سجلت رقما قياسيا بعدد المشاركين بأكثر من 2700 دراج في شوارع دبي.

وتعود النسخة 15 من السباق إلى مدينة إكسبو دبي حيث تقام جميع الجولات التحضيرية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية، في حين يقام السباق الرئيسي 23 فبراير بمدينة إكسبو دبي.

يؤهل التحدي لبطولة "يو سي آي جران فوندو" العالمية، التي تستقطب الدرّاجين من جميع أنحاء العالم ليتأهل أفضل 25% من المشاركين في السباق إلى النهائيات التي تقام بلورن في أستراليا خلال أكتوبر 2025.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز