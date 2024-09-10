1700 لاعب ولاعبة من 50 دولة يشاركون في بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو بأبوظبي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP ) اليوم عن تنظيم منافسات بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو في الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري في مبادلة أرينا، أبوظبي.

وأكد الانحاد في بيانه الصادر مساء اليوم أن البطولة تحظى بأهمية خاصة ضمن أجندة بطولات الموسم الرياضي، وتشهد إقبالاً ملحوظا من نخبة اللاعبين في الدولة والمنطقة ومختلف دول العالم وفي كل الفئات، بدءا من الناشئين ومرورا بالشباب ووصولاً إلى والمحترفين والأساتذة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في المنافسات أكثر من 1700 لاعبا ولاعبة من أكثر من 50 دولة.

وتساهم البطولة في رفع تصنيف اللاعبين المشاركين وفقا للنظام المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبالتالي منحهم فرصة الوصول إلى قائمة أفضل 100 لاعب ولاعبة في التصنيف، فضلاً عن الفوز بباقة سفر للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتعزيز فرصهم بالفوز بجوائز أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ويقول فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: "تعكس استضافة بطولة آسيا لمحترفي الجوجيتسو رؤية الاتحاد في تعزيز مكانة أبوظبي بصفتها العاصمة العالمية للجوجيتسو ومصنع الأبطال ، وتؤكد مجددا قدرتها الاستثنائية وتفوقها في تنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى. كما تتيح البطولة في الوقت نفسه الفرصة أمام أبطالنا الإماراتيين لاكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائهم ورفع جاهزيتهم قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة، وعلى رأسها النسخة السادسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

ويقول طارق عمر البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP): "تأتي هذه البطولة في توقيت مثالي للاعبين الراغبين في تعزيز تصنيفهم العالمي، حيث تشكل بطولة آسيا فرصة ثمينة للساعين إلى التألق في هذا الموسم الاستثنائي من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الرابطة، وتحتل البطولة حيزا مهما ضمن أجندة اللاعبين المحترفين خصوصا أنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات 1400 نقطة تصنيفية تضاف إلى رصيدهم وتقربهم خطوة إضافية من التتويج بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مع ختام الموسم".

وترحب البطولة بمجموعة من الأبطال المصنفين على مستوى العالم، ولا سيما في فئات الحزام الأسود والبني، ومن بينهم، لويز أنريكي فيريرا المصنف الأول فئة الحزام الأسود، ويوري هندريكس المصنف الرابع فئة الحزام الأسود، وفيوليت أنجيلوفا المصنفة الثامنة عالميا فئة الحزام الأسود، وديان بازوني المنصفة التاسعة عالميا فئة الحزام الأسود.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول من البطولة بمنافسات فئات الناشئين والشباب في يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وفي اليوم التال (السبت) ستقام منافسات فئات الهواة والأساتذة، في حين يشهد اليوم الختامي الأحد 15 سبتمبر منافسات فئة المحترفين.

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