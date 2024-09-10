أبوظبي الرياضي يعلن إقامة النسخة الرابعة لبطولة العالم لـالسبارتن 28 نوفمبر

أعلن مجلس أبوظبي و"سبارتن" عن إقامة منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم لـ"السبارتن" في صحراء الوثبة في أبوظبي في الفترة من 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبلين.

ويشارك في البطولة آلاف الرياضيين المحترفين والهواة، ويشهد اليوم الأول للبطولة سباقاً ليلياً جديداً للإناث فقط لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ما يتيح لهن المنافسة بخصوصية واجتياز العوائق عبر الكثبان الرملية لصحراء الوثبة.

ويقام في 29 نوفمبر سباق ليلي لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ويتيح الفرصة للذكور والإناث لتخطّي العوائق في إحدى أصعب مراحل سلسلة بطولات سبارتن العالمية.

وفي 30 نوفمبر يقام سباق بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست 21 كم، وسباقات الأطفال التنافسية والمفتوحة التي تتراوح مسافاتها بين 1 و3 كم.

وتُختتَم فعاليات البطولة في 1 ديسمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفِرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوح 10 كم، وسباق أوبن سبرنت 5 كم.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "بعد النجاح الكبير لبطولة العالم للسبارتن خلال النسخ الماضية، نتوقَّع نسخة جديدة مليئة بالتشويق والمنافسة، في ظل الخيارات المتعددة للسباقات التي تتيح الفرصة لمختلف مستويات اللياقة البدنية المشاركة فيها".

وأضاف: "هذه هي المرة الرابعة التي تستضيف فيها أبوظبي البطولة، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، حيث باتت قبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى".

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