السينما والانتخابات.. هل يحمل ريغان ترامب إلى البيت الأبيض؟

لطالما كان للسينما دور مؤثر في الثقافة الأمريكية، وبالتأكيد في السياسة، ومنذ بداية صناعة الأفلام استخدمها السياسيون أداة للتأثير في الرأي العام وصياغة الصورة العامة للمرشحين والقضايا، بشكل مباشر أو غير مباشر.



نلمس ذلك في الفيلم الجديد "ريغان" الذي يتناول سيرة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة، خصوصاً في سياق الحملات الانتخابية الرئاسية الحالية.

يأتي الفيلم في وقت حساس جداً من سباق الرئاسة الأمريكية، ويعرض جانباً من حياة ريغان، بما في ذلك محاولة اغتياله الشهيرة في عام 1981، ولا يخفى التشابه في القصة مع الأحداث الحالية، حيث شهد الصيف الماضي محاولة اغتيال لدونالد ترامب، ما يضفي بُعداً جديداً على النقاش حول الفيلم وحول تأثيرات السينما في الانتخابات الأمريكية.

ورغم أن الفيلم لا يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز أي حملة انتخابية، فإن التشابه بين محاولتي الاغتيال – تلك التي تعرض لها ريغان وتلك التي تعرض لها ترامب – واستعادتها في قالب درامي تاريخي في هذا التوقيت يثير تساؤلات حول كيفية استغلال الأفلام التاريخية في السياقات السياسية الحالية.

وفيما حقق الفيلم تقييماً إيجابياً بنسبة 98% من الجمهور على موقع "روتن تومايتوز"، سجل تقييمات منخفضة بنسبة 21% من النقاد المحترفين.. حيث عاب النقاد تقديمه صورة مثالية لريغان وتجاهله الجوانب المثيرة للجدل في فترة رئاسته، مثل السياسات الاقتصادية وأزمة الإيدز.

في المقابل، أظهر استطلاع لشبكة "سي إن إن"، أن 65% من الجمهور يرون الفيلم "تجربة ملهمة"، بينما رآه 40% مفتقراً للتوازن في تقديم تاريخ ريغان.



عموماً.. كشفت دراسة من مركز الأبحاث السياسية في جامعة كاليفورنيا أن الأفلام السياسية غالباً ما تُستغل في الحملات الانتخابية لتقديم صورة محددة عن الشخصيات التاريخية، وهذا ما يثيره "ريغان"، حيث يحفز تساؤلات حول كيفية تأثير الأعمال الفنية على السياق السياسي الحالي، خصوصاً عندما تتقاطع القضايا التاريخية مع الأحداث المعاصرة.

بدايات

في السنوات الأولى للسينما، استخدمت الأفلام بشكل غير مباشر للترويج للسياسات والأيديولوجيات، فقد شهدت فترة الثلاثينيات، استخدام الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت الأفلام كجزء من حملته التي أطلق عليها "الصفقة الجديدة"، وهي مجموعة من البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقت لمواجهة تأثيرات الكساد الكبير. بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحسين الظروف الاجتماعية، ولعبت السينما فيها دوراً مهماً من خلال ترويجها وشرحها للجمهور، حيث كان السينمائيون يتعاونون مع الإدارة السياسية لخلق أفلام وثائقية تروّج للإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

الحرب الباردة

تجلت أهمية هوليوود تحديداً في فترة الحرب الباردة، حيث أصبحت أداة مهمة للترويج للأيديولوجيات السياسية، فأنتجت في فترة الخمسينيات، العديد من الأفلام التي تدعم السياسات الأمريكية في مواجهة الشيوعية، مثل فيلم "أعداء الشعب" (1952) الذي عرض تهديدات الشيوعية، وغيرها من الأفلام التي أنتجت في ظل دعم حكومي يهدف لتقوية الموقف الأمريكي وتعزيز الأمن القومي.

تأثير ثقافي

في الستينيات والسبعينيات، تطور الترويج السياسي في هوليوود ليأخذ الطابع الثقافي، فكان هناك اهتمام متزايد بالتأثير الاجتماعي للأفلام، ومثال ذلك استفادة حملات جون ف. كينيدي الرئاسية في عام 1960، من وسائل الإعلام الحديثة لإيصال رسائلها، بما في ذلك استخدام برامج تلفزيونية وشخصيات هوليوودية مؤثرة.

نجوم



في الثمانينيات والتسعينيات، نضج دور السينما في تشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام في الوقت نفسه، فبدأت الحملات الانتخابية في استغلال شهرة نجوم هوليوود مثلاً، بشكل أكثر وضوحاً. فاستخدم رونالد ريغان، النجم الهوليوودي السابق، مكانته في هوليوود لتعزيز حملته الانتخابية. كما أن أفلاماً مثل "الميدان الأخضر" (1988) و"أوليفر ستون" زادت من الوعي بالسياسات والمرشحين.

الانتخابات الرقمية

مع بداية الألفية الجديدة، والثورة التكنولوجية الرقمية الهائلة، وتزايد أهمية الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، لم تفقد هوليوود مكانتها بل استمرت في لعب دور رئيسي. ففي انتخابات عامي 2008 و2012، استخدم باراك أوباما وسائل التواصل الاجتماعي والنجوم لدعم حملاته. وأثرت أفلام وثائقية مثل "فهرنهايت 9/11" (2004) لمايكل مور بشكل كبير في توجيه الرأي العام، وساهمت في تشكيل الوعي السياسي بين الأمريكيين.

عولمة

تستمر هوليوود في ممارسة تأثير كبير على العقل الجمعي للأجيال عبر العالم، ما يعكس أحد أبرز تجليات العولمة، ورغم الأصوات الشعبوية التي تدعو إلى العودة إلى الذات والحفاظ على الهوية الثقافية، لا تزال بعض الأفلام التي تنتجها هوليوود تسلط الضوء على قضايا عالمية مهمة مثل الحقوق المدنية، الهجرة، وتغير المناخ.. مثل أفلام: th13 الذي أنتج في (2016) و"الرقص مع الوحوش" المنتج في (2020) إضافة إلى معالجة القضايا الاجتماعية من وجهة نظر غربية طبعاً.

لكن لوحظ في السنوات الأخيرة

أن تأثير هوليوود قد تغير مع مرور الوقت، فقد أسهمت التطورات الرقمية والنمو في إنتاج السينما العالمية في تعزيز التنوع وتوفير وجهات نظر متعددة، فالمنصات الرقمية مثل نتفليكس وأمازون برايم، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، توفر الآن منصات متنوعة تؤثر في الجمهور وتقدم روايات بديلة، كما أصبحنا نرى تزايداً في الأفلام المنتجة في ثقافات متنوعة، ما يعزز من الحوار الثقافي ويعكس تجارب متعددة.

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