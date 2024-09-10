الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على الناشطة الأمريكية في الضفة الغربية كان غير متعمد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الناشطة الأمريكية آيسينور إزغي إيغي، التي قُتلت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، تعرضت لإطلاق نار غير متعمد من قواته. ووفقاً للجيش، كانت النيران تستهدف شخصًا آخر ولم تكن موجهة مباشرة إلى الناشطة.
آيسينور، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاماً والقادمة من سياتل، قُتلت خلال تظاهرة ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقد أشار تقرير للجيش إلى أن النيران أُطلقت بشكل غير مباشر أثناء محاولة السيطرة على الشغب.
وأثارت الحادثة استجابة دولية، حيث عبّر البيت الأبيض عن انزعاجه ودعا إلى تحقيق شامل. وقد نظمت السلطة الفلسطينية موكباً جنائزياً للناشطة في نابلس، في حين تعمل السلطات التركية على استعادة جثتها لدفنها في بلدها.
الحادثة تأتي في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء النزاع بين إسرائيل وحماس، وسط توترات متزايدة وأعمال عنف متبادلة.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN10092024000110011019ID1108658613
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.