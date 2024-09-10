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الجيش الإسرائيلي: إطلاق النار على الناشطة الأمريكية في الضفة الغربية كان غير متعمد

9/10/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الناشطة الأمريكية آيسينور إزغي إيغي، التي قُتلت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، تعرضت لإطلاق نار غير متعمد من قواته. ووفقاً للجيش، كانت النيران تستهدف شخصًا آخر ولم تكن موجهة مباشرة إلى الناشطة.

آيسينور، التي كانت تبلغ من العمر 26 عاماً والقادمة من سياتل، قُتلت خلال تظاهرة ضد الاستيطان الإسرائيلي. وقد أشار تقرير للجيش إلى أن النيران أُطلقت بشكل غير مباشر أثناء محاولة السيطرة على الشغب.

وأثارت الحادثة استجابة دولية، حيث عبّر البيت الأبيض عن انزعاجه ودعا إلى تحقيق شامل. وقد نظمت السلطة الفلسطينية موكباً جنائزياً للناشطة في نابلس، في حين تعمل السلطات التركية على استعادة جثتها لدفنها في بلدها.

الحادثة تأتي في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء النزاع بين إسرائيل وحماس، وسط توترات متزايدة وأعمال عنف متبادلة.

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