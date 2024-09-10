5 ملايين درهم تعويضاً لآسيوي أصيب في حادث مروري

قضت محكمة دبي مؤخراً بتعويض آسيوي عمره 24 عاماً، يعمل سائق توصيل طلبات، بمبلغ 5 ملايين درهم، إثر تعرضه للشلل التام جراء حادث دراجة نارية وقع قبل عامين، حيث اصطدمت به سيارة، كان يقودها «خليجي» في 26 مارس 2022، وقد تم سداد التعويض على سبع دفعات، واستلام الدفعة الأخيرة الشهر الماضي.

في البداية منحت محكمة هيئة التأمين تعويضاً قدره 2.8 مليون درهم في نوفمبر 2022، لكن عائلة الشاب تقدمت بدعوى مدنية، واستأنفت لدى محكمة دبي الابتدائية، التي رفعت المبلغ إلى 5 ملايين درهم في يناير 2023، نظراً للأضرار الجسيمة، التي تعرض لها الشاب، والتي شملت فقداناً تاماً للقدرات الذهنية والعقلية نتيجة إصابة الرأس والنزيف وتلف الدماغ. وعلى الرغم من استئناف شركة التأمين ضد الحكم رفضت محكمة الاستئناف الطعن في يونيو من العام الماضي، وأيدت المحكمة العليا في الإمارات المبلغ في أغسطس الماضي، وقد تلقى الشاب علاجاً في ثلاث مستشفيات داخل الدولة قبل نقله إلى الهند لمتابعة العلاج.

من جهته أكد المحامي الإماراتي، فريد الحسن، الذي مثل ضحية الحادث في المحكمة، أن «التعويض كان ضرورياً لتغطية النفقات الطبية المتكررة»، وأوضح الحسن أن «الإمارات تتبع سيادة القانون، ومع أن القانون كان يتيح تعويضاً أقل من ذلك، إلا أن المحكمة أخذت في اعتبارها الحالة الصحية للشاب واحتياجاته المستقبلية، مما أدى إلى إقرار التعويض بمبلغ 5 ملايين درهم».

ولم يقتصر نظر المحكمة في الجوانب القانونية والتقنية للحادث، بل أخذت بعين الاعتبار الأثر طويل الأمد للحادث على حياة الشاب وعائلته، بما في ذلك الشلل التام، الذي تعرض له واحتياجاته الطبية المستمرة ودوره كمعيل رئيسي.

ويعكس الحكم الصادر عن محكمة دبي التزام النظام القضائي الإماراتي بمبادئ العدالة والشفافية القانونية، كما عد انتصاراً تاريخياً يعكس الشفافية والعدالة في النظام القضائي الإماراتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز