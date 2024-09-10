أطباء: أمراض الجهاز التنفسي والمعوي الأكثر انتشاراً بين الطلاب

تعتبر بداية الموسم الدراسي من أكثر الأوقات التي يصاب فيها الأطفال بالعديد من الأمراض الجرثومية والفيروسية، حيث كشف أطباء أن أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعوية تعد الأكثر انتشاراً بين الأطفال، خصوصاً وأن هناك قابلية لانتشار العدوى، ما يتسبب بالكثير من المشكلات الصحية التي قد تؤدي إلى تغيبهم عن المدرسة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى توعية الأسرة بالإجراءات الوقائية التي تساهم في تقليل فرص الإصابة.



وأكد الأطباء أنه تم رصد زيارات متكررة لطلاب المدارس للعيادات والمستشفيات، حيث يعاني الأطفال من أمراض في الجهاز التنفسي والمعوي، والتي تحتاج إلى الراحة، ويفضل عدم ذهاب الطلاب المرضى إلى المدرسة إلا بعد الحصول على العلاج المناسب.



ومن ناحيتها أوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن برنامج الصحة المدرسية أحد أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين من خلال توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة، حيث تم تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية كمنصة مركزية ونموذج متكامل للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة، كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائي الاتجاه من خلال السجلات الصحية الإلكترونية.

وقال الدكتور وليد محمد أبو حمور رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في «دبي الصحية»: «يجب على الأهل ملاحظة الحالة الصحية لأبنائهم بشكل دائم وعدم إرسالهم للمدرسة في حالة وجود أي أعراض مرضية حتى إن كانت خفيفة حتى لا يتحول الطفل إلى بؤرة عدوى في المدارس، إضافة إلى تعرضه لمضاعفات نتيجة عدم حصوله على القسط الكافي من الراحة».



ونوه الدكتور حمور إلى ضرورة الكشف الدوري على الأطفال، خصوصاً مع بدء العام الدراسي وتزويد المدارس بمعلومات عن الحالات الصحية الخاصة مثل الأطفال المصابين بأي أمراض مزمنة أو أمراض تتعلق بالجهاز التنفسي لتوفير الدعم اللازم من المدرسة، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماعات بين أولياء الأمور ومسؤولي الصحة المدرسية لوضع تقرير مفصل عن صحة الطفل.



وأشار الدكتور حمور إلى أن الأطفال أقل من 6 سنوات هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض، داعياً الحضانات والمدارس للتواصل المباشر مع أولياء الأمور وعدم استقبال الأطفال الذين يعانون من طفح جلدي أو إسهال أو علامات الزكام أو كحة متكررة، وذلك حماية للطفل وأقرانه.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل السجواني استشاري طب الأسرة، أن الجهاز المناعي لدى الأطفال غير مكتمل مما يزيد من فرص تعرضهم إلى العديد من الفيروسات والجراثيم، نتيجة اختلاطهم في الفصول الدراسية، وقضائهم ساعات طويلة في مساحات مغلقة، وعلى الأهل تدريب الأطفال على وسائل الوقاية من الفيروسات والبكتيريا في المدرسة، حيث يعد ذلك من أهم الأدوات التي تحد من الإصابة وانتشارها بين طلاب الصف الواحد.

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