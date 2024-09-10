شرطة دبي تعتمد خطة استشرافية لمستقبل العمل الأمني للنقل والإنقاذ 2040



اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي الخطة الاستشرافية لمستقبل العمل الأمني للإدارة العامة للنقل والإنقاذ 2040 وذلك انطلاقاً من حرصها على إعداد وتصميم خططٍ استشرافية للإدارات العامة ومراكز الشرطة قائمة على المرونة والمبادرة الاستباقية الناجحة والمُستدامة.

جاء ذلك خلال خلوة استشرافية نظمتها الإدارة بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في نادي الضباط بمشاركة عدد من القيادات الأمنية، من بينهم اللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة، ونائبه العميد نبيل عبدالله الرضا، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة.

وأكد اللواء راشد الفلاسي أن الخطة الجديدة تتماشى مع رؤية دبي في استشراف المستقبل، وتشمل 6 مراحل تهدف إلى تحسين العمل الأمني في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، من خلال تحديد الأولويات والتوجهات المستقبلية والمشاريع ذات الصلة، وتعزيز الجاهزية والاستدامة.

من جانبه، أشار العقيد الدكتور حمدان الغسيه إلى أن الخلوة تعكس التزام شرطة دبي بتعزيز الفكر الاستشرافي وتضمنت سلسلة من ورش العمل لمناقشة محاور رئيسية في تطوير العمل الأمني على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأكدت العقيد سميرة آل علي، مديرة إدارة التأمينات، أن الهدف من الخلوة تقديم أفكار ومبادرات تسهم في تطوير آليات العمل الأمني والشرطي على المدى الطويل، بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة لشرطة دبي وتوجهات الحكومة، مع التركيز على تمكين الشباب في هذا المجال.

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