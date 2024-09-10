صلاح يدخل نادي المئة مع منتخب مصر والنني قد يلحق به

دخل محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، نادي المئة مع مصر، عبر المواجهة أمام بتسوانا اليوم الثلاثاء في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وبدأ صلاح مسيرته مع منتخب مصر الأول عام 2011 عبر المواجهة أمام سيراليون في تصفيات كأس أمم أفريقيا، قبل أن يصل لمباراته رقم 100 من خلال المواجهة أمام بتسوانا اليوم.

وخاض محمد صلاح 102 مع منتخب مصر لكن لم يتم احتساب مواجهتين أمام سوازيلاند وزامبيا ضمن الأجندة الدولية.

وقد يعادل محمد النني وسط الجزيرة الإماراتي إنجاز صلاح حال مشاركته من على مقاعد البدلاء أمام بتسوانا، حيث سيخوض حينها مباراته الدولية رقم 100 مع منتخب مصر.

وأصبح صلاح اللاعب رقم 15 في تاريخ مصر الذي يخوض 100 مباراة دولية أو أكثر بعد كل من

أحمد حسن الذي خاض

184 مباراة دولية وحسام حسن صاحب 177 مباراة دولية وعصام الحضري صاحب الـ159 مباراة دولية وأحمد فتحي صاحب الـ135 مباراة دولية وإبراهيم حسن صاحب الـ131 مباراة دولية وهاني رمزي صاحب الـ122 مباراة دولية ووائل جمعة صاحب الـ114 مباراة دولية وعبد الظاهر السقا صاحب

112 مباراة دولية وأحمد الكأس صاحب الـ110 مباريات دولية وربيع ياسين صاحب الـ108 مباريات دولية وأحمد شوبير صاحب الـ107 مباريات دولية ونادر السيد صاحب الـ104 مباريات دولية وحسني عبد ربه صاحب الـ102 مباراة دولية ومحمد أبو تريكة صاحب الـ100 مباراة دولية.

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