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ثنائية تريزيجيه تقود مصر لفوز سهل على بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

9/10/2024 3:00:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل محمود حسن (تريزيجيه) هدفين ليقود مصر لفوز عريض 4-صفر على مضيفتها بوتسوانا في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب اليوم الثلاثاء.

وفي مباراة تأجلت عدة ساعات بناء على رغبة بوتسوانا بسبب تأخر عودة بعثتها من موريتانيا، وضع تريزيجيه المنتقل حديثا للريان القطري قادما من طرابزون سبور منتخب مصر في المقدمة في الدقيقة الخامسة بعدما تابع كرة تصدى لها الحارس بعد انفراد من محمد صلاح في الشباك.

وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة استلمها تريزيجيه وسددها على يمين الحارس.

وأضاف صلاح، الذي خرج بديلا في الدقيقة 75 ليسلم شارة القيادة لمحمد النني، الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد كرة طويلة وصلت خلف دفاعات بوتسوانا استلمها محمد حمدي وأرسلها عرضية داخل المنطقة مرت من أمام الحارس الذي أخطأ في التعامل معها ليقابلها صلاح إلى داخل الشباك.
وسجل مصطفى فتحي الهدف الرابع لمصر في الوقت بدل الضائع بعدما استقبل تمريرة إبراهيم عادل بشكل رائع في الشباك من مسافة قريبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى ست نقاط في الصدارة بعد فوزها في الجولة الماضية على الرأس الأخضر بينما تتذيل بوتسوانا المجموعة دون نقاط بعد خسارتها في موريتانيا أيضا.

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