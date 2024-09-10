الأبيض الإماراتي يخسر 0-1 أمام المنتخب الإيراني

خسر منتخبنا الوطني

0-1 أمام

ضيفه المنتخب الإيراني مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وبخسارته

تراجع

الأبيض الإماراتي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسجل مهدي قايدى، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، وحضر اللقاء

جمهور غفير بلغ 17826 آلاف متفرج اكتظت بهم مدرجات الاستاد الفخم بمدينة العين.

حذر تكتيكي

غلب الحذر التكتيكي

على

الدقائق العشر الأولى من المباراة حيث عمد كل لجس النبض واكتشاف الثغرات المؤدية إلى مرمى الآخر،

وبعدها بادر

الأبيض الإماراتي بأول محاولة عبر كايو كانيدو، الذي تأخر في التسديد ليتدخل الدفاع الإيراني وينقذ الموقف بتحويل الكرة إلى ركلة زاوية،

ورد المنتخب الإيراني بهجمة انفرد على اثرها

المهاجم مهدي تاريمي، بالمرمى، لكن الحارس الدولي خالد عيسى تدخل في الوقت المناسب ليفسد

محاولة المهاجم الإيراني

الذي اندفع خارج الملعب.

أفضلية الأبيض

استمرت المباراة

سجالا مع أفضلية نسبية للأبيض الإماراتي، الذي

تناقل لاعبوه الكرة في وسط الملعب وعلى الأطراف

مع محاولات مباغتة للوصول إلى المرمى عن طريق

العمق

ولكن الدفاع الإيراني ظل متماسكا وأبعد أكثر من محاولة مهددة لمرماه، فيما كاد كانيدو، أن يخطف هدفا

بعد ارتقائه فوق الجميع

وتحويلة كرة عرضية مرت إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة 29، وسجل المنتخب الإيراني هدفا

لكن

مهدي قايدي، لاعب نادي كلباء الإماراتي كان في وضعية تسلل، بينما ظهرت البطاقة الصفراء الأولى

لعلى رضا،

بعد تدخله العنيف مع يحيى نادر، في الدقيقة 32، ومن المخالفة سدد

يحيى الغساني كرة ارتدت من الحائط الإيراني إلى خارج الملعب.

احتجاج

شهدت الدقيقة 40 احتجاجا كبيرا من

الجهازين الفني والإداري والجماهير

الإماراتية بعد أن أفسد مهدي قايدى، هجمة واعدة

للأبيض

بادعائه الإصابة والسقوط أرضا فيما كان حارب على وشك الانفراد بالمرمى برفقة خالد

الظنحاني على الجهة اليمني ليضطر هذا الأخير إلى اخراج الكرة خارج الملعب، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع

استفاد مهدي قايدي، من خطأ لخالد الظنحاني، بعد سقوط هذا الأخير داخل المنطقة

ليخطف الكرة

ويسجل هدفا لمنتخب ايران، الذي أنهي الشوط الأول متقدما بهدف.

الشوط الثاني

من دون تغييرات

في صفوف المنتخبين انطلق الشوط الثاني وخلال الدقائق الأولى حاول المنتخب الإيراني مباغتة الأبيض الإماراتي بهجمة سريعة

انتهت إلى ركلة

زاوية

تم تنفيذها أمام المرمى الإماراتي ليحولها

مهدي تاريمي، برأسه

لكن الحارس خالد عيسى، طار للكرة

بمرونة وأبعد الخطر عن مرماه، وأجرى مدرب الأبيض الإماراتي تعديلا

بدخول على صالح، بديلا ليحيى الغساني، بعد مرور سبع دقائق من هذا الشوط، واعقبه بتبديل ثان في الدقيقة 63 أدخل بموجبه فابيو ليما بديلا لطحنون الزعابي.

مطالبة

طالب لاعبو المنتخب الإماراتي بركلة جزاء في الدقيقة 66 بحجة ارتطام الكرة التي سددها

كوامي بيد المدافع الإيراني داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب دون أن يحتسب شيئا، فيما كاد خطأ لعبدالله حمد، أن يكلف الأبيض هدفا

بإبعاده للكرة أمام

اللاعب الإيراني الذي مررها عرضية

لكن رأسية سردار، مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى، وقاد الأبيض الإماراتي هجمات متتالية تراجع على اثرها المنتخب الإيراني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة، إذ تألق الحارس خالد عيسى في انقاذ مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة أرضية لسردار وهو في وضع انفرادي.

ركلة جزاء ملغية

بحلول الدقيقة 85

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأبيض الإماراتي

بيد المدافع صالح، غير أنه عاد والغى القرار

بعد

رجوعه لتقنية الفيديو، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أحداث تذكر لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد

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