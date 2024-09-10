دبي تقود ارتفاعات الأسهم العربية.. ومصر يتراجع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت البورصات العربية على ارتفاع، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة، التي قد تؤثر في حجم خفض محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.
وقاد سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي في مصر، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.
وتقدم مؤشر دبي 0.7 في المئة مدفوعاً بقفزة 2.3 في المئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.3 في المئة، وتقدم سهم البنك الأهلي السعودي 0.7 في المئة.
وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحداً في المئة.
كما ارتفع مؤشر الكويت 0.33 %، ومسقط 0.07 %، والبحرين 0.56 %.
وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 في المئة، متأثراً بهبوط سهم شركة حديد عز 4.5 في المئة.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في أغسطس من 25.7 في المئة في يوليو.
وارتفع مؤشر المغرب الرئيسي مازي بنسبة 0.11 % إلى مستوى 13.997 نقطة.
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