Tuesday, 10 September 2024 11:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي تقود ارتفاعات الأسهم العربية.. ومصر يتراجع

9/10/2024 3:00:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت البورصات العربية على ارتفاع، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة، التي قد تؤثر في حجم خفض محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وقاد سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي في مصر، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وتقدم مؤشر دبي 0.7 في المئة مدفوعاً بقفزة 2.3 في المئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.3 في المئة، وتقدم سهم البنك الأهلي السعودي 0.7 في المئة.

وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحداً في المئة.

كما ارتفع مؤشر الكويت 0.33 %، ومسقط 0.07 %، والبحرين 0.56 %.

وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 في المئة، متأثراً بهبوط سهم شركة حديد عز 4.5 في المئة.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في أغسطس من 25.7 في المئة في يوليو.

وارتفع مؤشر المغرب الرئيسي مازي بنسبة 0.11 % إلى مستوى 13.997 نقطة.

MENAFN10092024000110011019ID1108658606

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث