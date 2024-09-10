دبي تقود ارتفاعات الأسهم العربية.. ومصر يتراجع

أغلقت البورصات العربية على ارتفاع، الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة، التي قد تؤثر في حجم خفض محتمل لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع المقبل.

وقاد سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات العربية، فيما تراجع المؤشر الرئيسي في مصر، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وتقدم مؤشر دبي 0.7 في المئة مدفوعاً بقفزة 2.3 في المئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، وزاد مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 في المئة مع مصرف الراجحي 0.3 في المئة، وتقدم سهم البنك الأهلي السعودي 0.7 في المئة.

وصعد المؤشر القطري 0.5 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحداً في المئة.

كما ارتفع مؤشر الكويت 0.33 %، ومسقط 0.07 %، والبحرين 0.56 %.

وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9 في المئة، متأثراً بهبوط سهم شركة حديد عز 4.5 في المئة.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في أغسطس من 25.7 في المئة في يوليو.

وارتفع مؤشر المغرب الرئيسي مازي بنسبة 0.11 % إلى مستوى 13.997 نقطة.