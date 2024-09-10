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أسعار النفط دون 70 دولاراً للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021

9/10/2024 3:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الثلاثاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن خفضت أوبك توقعاتها للطلب للمرة الثانية في شهرين.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021، بتراجع نحو 4%.

وتتوقع أوبك الآن نمو الطلب بنحو مليوني برميل يوميا في 2024، وهو ما يقل بنحو 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وتتوقع مجموعة منتجي النفط نمو الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يوميا العام المقبل، وهو ما يقل بنحو 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات الأصلية.

كانت أوبك خفضت توقعاتها للطلب في أغسطس بسبب ضعف الاستهلاك في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتخيم المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين مع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على سوق النفط منذ أشهر. ومن المتوقع أيضا أن تزيد أوبك+ الإنتاج في ديسمبر، حيث توقع مورجان ستانلي ومحللون آخرون في السوق فائضا في عام 2025.

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع سيطرة المشاعر الهبوطية، حيث سجل الخام الأمريكي وخام برنت القياسي العالمي أسوأ أسابيعهما منذ أكتوبر 2023.

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