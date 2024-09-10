بمشاركات من 100 دولة.. انطلاق النسخة الأولى من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 غداً

ينظم مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي، غداً (الأربعاء) النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" والذي تستمر أعماله على مدار يومي 11، 12 سبتمبر الجاري في مدينة جميرا، بمشاركات من 100 دولة، بهدف تعزيز مكانة دبي ودورها الرائد في الاقتصاد الرقمي العالمي ومجالات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس تنظيم الحدث العالمي في دبي رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي، وتأكيد تصدّرها للمشهد التقني في المنطقة، ومكانتها كمركز محوري للتكنولوجيا والابتكار، والوصول بها إلى الريادة العالمية كشريك رئيس في إيجاد وتبنّي حلول مبتكرة تسخّر التكنولوجيا في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في شتى القطاعات، كما يبرز تنظيم الحدث سعي دبي الدؤوب نحو توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، في دفع جهود التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، والاستفادة من تلك الإمكانات في تحقيق الطموحات والأهداف الكبيرة التي حددتها دبي لاقتصادها خلال المرحلة المقبلة.

أجندة شاملة

وتستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6,000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانيات التجارية للذكاء الاصطناعي وسبل توسيع نطاقها والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان لاستقطاب أكثر من 30,000 مشارك سنوياً خلال دوراته المقبلة.

وقد صيغت أجندة المهرجان لتضم سلسلة من "حوارات تكنولوجيا المستقبل"، والتي شارك فيها من قبل عدد من كبار قادة التكنولوجيا والمستثمرين والجهات التنظيمية. وتتمحور الموضوعات الرئيسية للمهرجان حول تمكين الاقتصادات الرقمية وتعزيز الابتكار، فيما تركز الجلسات الرئيسية على دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي؛ ومستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ والاتجاهات التمويلية؛ ومزايا الذكاء الاصطناعي على القطاعين العام والخاص.

وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية (يونيكورن)، بما في ذلك Builder، و"كوهيسيتي"، و"سيريبراس سيستمز"، و"إنوفيسر"، و"سامبانوفا سيستمز". إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تدرك دبي دور الابتكار في تعزيز مكانتها كواحدة من مراكز التكنولوجيا الرائدة عالمياً. ويكشف 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' كيف أصبحت هذه التكنولوجيا عاملاً مهماً في إعادة تشكيل الخدمات التقليدية، كما يؤكد المهرجان دور مركز دبي المالي العالمي ومجمع 'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' في جعل دبي قوة دافعة نحو تسريع التبنّي العالمي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

تعزيز بصمة دبي

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يُعتبر 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 'ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي في إطار تعزيز بصمة دبي العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز ريادة المركز في هذا المجال. وتُظهر مستويات الاهتمام العالية بكل من 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3' و'كامبس دبي للذكاء الاصطناعي' كيف تتحول أنظار مجتمع الذكاء الاصطناعي إلى دبي باعتبارها وجهة عالمية تقود إرساء معايير الابتكار في هذا القطاع سريع التطور للارتقاء بمستويات الأداء وخلق بيئات عمل مُبتكرة".

وكانت "حوارات تكنولوجيا المستقبل" قد شهدت توقيع قادة القطاع على اتفاقيات تعاون مع "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"، مؤكدة التزامهم بإحداث تأثير ملموس، ومن بينهم: شركة الفردان للصرافة، وغُرف دبي، وشركة هولون، وHP.

وستشمل أجندة المهرجان أيضاً "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل" الذي يهدف إلى عرض حلول الذكاء الاصطناعي الرائدة وتعزيز مكانة دبي مركزاً جديداً للجيل الجديد من التطور التكنولوجي.

وتعتبر مسابقة "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل" مسابقة مخصصة للشركات الناشئة يستضيفها "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي" وينظمها "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" وشركة "تريسكون".

وشهدت نتيجة التصفيات الأوليّة المؤهلة للمسابقة والتي أقيمت خلال اجتماعات "حوارات تكنولوجيا المستقبل"، وصول كل من "مومينت" و"نيتل إس. آر. أو." و"أوربي إيه إل" إلى قائمة أفضل ثلاث شركات ناشئة أكدت مشاركتها ضمن نهائيات "كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل".

وحلّت بعدها شركات "ناش فينتك إكس"، و"وبلاتا"، و"سيكيور بلينك" من التصفيات المؤهلة الثانية.

وعلاوة على تقديم أفكارها أمام مجموعة عالمية من المستثمرين، ستحصل الشركة الفائزة في مسابقة الشركات الناشئة على دعم للحصول على الترخيص من "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، كذلك الحصول على التوجيه والإرشاد من خبراء القطاع، وإبراز العلامة التجارية عالمياً وبين لاعبي القطاع بالإضافة إلى تعزيز مسيرة النجاح من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية.

وبالإضافة إلى "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، يعتبر 'مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3 'ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي ضمن إطار خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي (DUB) والتي تم إطلاقها مؤخراً بهدف تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي من قبل كافة القطاعات الحيوية ذات الصلة. ويمكن التعرف على مزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: dubaiaiweb3festival.