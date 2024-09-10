ثاني الزيودي: 10% نمواً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بالنصف الأول من 2024

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، دولة للتجارة الخارجية بأن هناك نموا متميزا في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة نمو 10% .

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات(وام) خلال الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي اليوم ، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند بأن هناك نمو في الاستثمارات الإماراتية في الهند حيث بلغت العام الماضي 3.3 مليار دولار بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في الإمارات 2 مليار دولار.

وقال معاليه إن من أهداف هذا الملتقى بحث فرص التعاون المشترك ومواصلة الإستفادة من اتفاقية الاقتصادية الشاملة بين رواد ورجال الأعمال والشركات في البلدين وأن الملتقى تطرق إلى عدة محاور منها القطاع اللوجستي وعملية التكامل في هذا المجال والقطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي في هذا القطاع كما تطرق الملتقى إلى قطاع التكنولوجيا الزراعية وقطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح بأنه من المهم التركيز على تكنولوجيا التجارة من خلال التمويل الذكي والتكنولوجيا الذكية واستخدام كل العوامل التي تنجح في تسريع التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا بأن الملتقى هو استمرارية لما تم تحقيقة وضمان الاستفادة من الفرص الموجودة للطرفين للتواصل المباشر بين الشركات وبناء الثقة فيما بينهم لتكون علاقة طويلة المدى بين الشركات.