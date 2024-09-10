الأحواض الجافة العالمية تشتري «شيرليج» أكبر رافعة عائمة في المنطقة

أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، عن إبرام اتفاقية مع شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، لتزويدها برافعة «شيرليج» العائمة من الجيل الجديد تصل قدرتها على رفع الأحمال الثقيلة إلى 5000 طن، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المشاريع البحرية الضخمة.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية بدبي، بحضور سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، والدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، ويو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، وأعضاء الإدارة العليا من الشركتين.

ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة تصميم وإنشاء واختبار وتشغيل الرافعة حوالي 24 شهراً؛ حيث سيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام 2026.

وستساهم الرافعة الجديدة، التي تتكون من قوائم عمودية بهيكل على شكل هرمي ومن عمودين مترابطين يتم تثبيتهما بواسطة دعامات ثقيلة على قوس، بمجرد تشغيلها في تعزيز قدرات شركة الأحواض الجافة العالمية على رفع الأحمال الثقيلة، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة في المشاريع الضخمة، مثل المنصات البحرية لمحولات التيار عالي الجهد، والأجزاء العلوية من سفن التخزين والتفريغ العائمة. وسيستفيد هذا الاستثمار الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية من خبراتها الكبيرة التي تجسدت عبر التنفيذ الناجح لمشاريع مهمة مثل تحويل سفينة الغاز الطبيعي المسال «تانغو»، ووحدة التخزين والتفريغ العائمة «أكساليبور» العائمة ومشروع الخدمة الممددة الجاري على منصات الرياح البحرية في نورفولك فانجارد في المملكة المتحدة.

تتميز الرافعة الجديدة بهيكلها البالغ طوله 160 متراً على شكل هرمي، والذي يتيح رفع أحمال ثقيلة تصل إلى 5.000 طن إلى مستوى 120 متراً فوق سطح الماء. بالإضافة إلى ذراع متحركة يصل وزنها إلى 600 طن، ليزيد من مستوى الرفع إلى 180 متراً. وتتيح قدرة الرافعة إمكانية تركيب وحدات سفن أكبر حجماً يتم تصنيعها في ساحة السفن ورفعها لتجميعها على السفن، سواء على مقربة من الشاطئ أو في البحر، مما يساعد في تقليل الاعتماد على سفن الدعم. كما أن تعدد استخدامات الرافعة يجعلها ملائمة تماماً لإنشاء المنصات البحرية والجسور والمشاريع البحرية.





إنجاز استراتيجي

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يمثل استثمارنا في الرافعة الجديدة إنجازاً استراتيجياً لشركة الأحواض الجافة العالمية، وتأكيداً على التزامنا بتعزيز عروضنا المقدمة لمتعاملينا، وتحقيق التميز التشغيلي حول العالم. وستساهم هذه الرافعة العملاقة عند تشغيلها في تمكين ريادتنا على مستوى القطاع البحري. وتعزيز قدرتنا على دعم المشاريع التي تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي الإقليمي».





حلول الرفع

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: «في ظل النمو المتواصل لأحجام وقدرات السفن، تزايدت أهمية حلول الرفع المتقدمة مثل رافعات شيرليج. ويعد استحواذنا على أكبر رافعة من هذا النوع في الشرق الأوسط وأفريقيا خطوة في غاية الأهمية لشركة الأحواض الجافة العالمية تمكننا من التعامل مع سفن أكثر وزناً، ومن تسريع إنجاز وإدارة مشاريع أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً، وستساهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعات البحرية. ومن جهة أخرى، فإن الخبرة الكبيرة لدى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة في تصنيع الرافعات عالية القدرة تجعلها شريكاً مثالياً يعزز قدراتنا في رفع الأحمال الثقيلة إلى حد كبير، وضمان نجاحنا في تنفيذ المشاريع العملاقة على المستويين الإقليمي والدولي».

ومن جانبه، قال يو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة: «تعتمد شراكتنا مع الأحواض الجافة العالمية على تاريخ طويل من المشاريع الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وتفتح الباب أمام تعاوننا في مشاريع مستقبلية. ونحن فخورون بمشاركتنا في هذا المشروع المتميز لتقديم رافعة حديثة تجمع بين قوة التصميم وأحدث التقنيات، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسلامة».

يذكر أن الرافعة العائمة الجديدة مصنوعة من الفولاذ فائق القوة، وتتميز بتقنيات أمان متقدمة ونظام تحكم متكامل ومتطور لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويساهم نظام مياه التوازن الأوتوماتيكي في ضمان استقرار الرافعة، كما يؤكد دمج محطة معالجة مياه التوازن ذات السعة العالية على التزام شركة الأحواض الجافة العالمية وحرصها على تحقيق الاستدامة البيئية.