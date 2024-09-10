هل تعيد المناظرة بين ترامب وهاريس تشكيل سباق الانتخابات؟

يواجه المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد اليوم "الثلاثاء" نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس في أول مناظرة بينهما في معركتهما الشرسة على منصب الرئيس.

تستضيف شبكة (إيه.بي.سي نيوز) المناظرة التي قد تكون الأخيرة بينهما في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي "0100 بتوقيت غرينتش الأربعاء".

وتأتي المناظرة قبل ثمانية أسابيع من الخامس من نوفمبر التي تمثل سباقا صعبا لا يزال من الممكن أن يرجح بسهولة فوز أي من المرشحين.

ويبدأ التصويت المبكر في بعض الولايات بعد أيام فقط من المناظرة.

وهذه المواجهة مهمة لهاريس على وجه التحديد إذ تظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من ربع الناخبين المحتملين يشعرون بأنهم لا يعرفونها بالقدر الكافي بينما يعرفون ترامب جيدا.

وتمثل المناظرة التي يبثها التلفزيون في أنحاء البلاد فرصة لممثلة الادعاء العام السابقة هاريس لترجيح كفتها في مواجهة ترامب الذي توفر إدانته في عدد من الجرائم، ودعمه لمؤيدين مدانين في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس ومزاعمه الزائفة المتكررة، أرضا خصبة للانتقادات.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المرشحان، وتأتي عقب أسابيع من شن ترامب وحلفائه حملة إهانات شخصية على هاريس.