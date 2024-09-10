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رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الفلبيني

9/10/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي بنيامين أبالوس وزير الداخلية في جمهورية الفلبين.

ونقل معاليه إلى سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي ــ تحيات فخامة فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين وتمنياته لدولة الإمارات دوام الازدهار وللعلاقات الإماراتية ـ الفلبينية مزيداً من التقدم..فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته لبلده وشعبه الصديق مزيداً من النماء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وإمكانيات تطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

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