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رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

9/10/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب فخامة عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته.. متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار.

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