رئيس الدولة يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،
اليوم، خلال اتصال هاتفي، فخامة عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً.
وأعرب سموه خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته للرئيس الجزائري التوفيق والنجاح في مهامه خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو التقدم والازدهار.
من جانبه أعرب فخامة عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته.. متمنياً لدولة الإمارات دوام الرقي والازدهار.
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