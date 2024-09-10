بلينكن يطالب بمراجعة سلوك إسرائيل بعد مقتل ناشطة أمريكية

طالب الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بمراجعة شاملة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن أسفه حيال إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ناشطة أمريكية تركية في احتجاج على التوسع الاستيطاني، وهو ما قالت إسرائيل إنه كان حادثا غير متعمد.

وقُتلت عائشة نور إزجي إيجي (26 عاما) بالرصاص يوم الجمعة في مسيرة احتجاجية في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث يشن مستوطنون إسرائيليون ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف هجمات متكررة على الفلسطينيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه يرجح

أن الجنود هم من أطلقوا الرصاصة التي قتلتها، لكنه قال إن مقتلها لم يكن متعمداً وعبر عن أسفه الشديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أقوى تصريحاته التي تنتقد القوات الإسرائيلية حتى الآن، إن القتل "بلا مبرر وبلا استفزازات"، مشيراً إلى أن واشنطن ستصر على أن تجري الحكومة الإسرائيلية تعديلات على طريقة مباشرة قواتها للعمليات في الضفة الغربية.

وأضاف للصحفيين في لندن: "لا ينبغي إطلاق النار على أي شخص وقتله لمشاركته في احتجاج. ولا ينبغي أيضاً لأحد أن تكون حياته في خطر لمجرد التعبير بحرية عن آرائه".

وتابع: "وفقاً لتقديرنا، فإن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية في طريقة مباشرتها للعمليات في الضفة الغربية، فضلاً عن تعديل قواعد الاشتباكات.. هناك مواطنان أمريكيان لقيا حتفهما على أيدي القوات الإسرائيلية. وهذا غير مقبول".

وأحجم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن التعقيب على تصريحات بلينكن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قادة من الجيش أجروا تحقيقاً في الحادث، وتوصلوا إلى أن إطلاق النار لم يكن صوب نحوها بل نحو فرد آخر وصفه بأنه "المحرض الرئيسي لأعمال الشغب".

وأضاف: "وقع الحادث أثناء أعمال شغب عنيفة أحرق خلالها عشرات من المشتبه في أنهم فلسطينيون إطارات سيارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة عند مفرق بيتا".

وقالت إسرائيل إنها أرسلت طلباً إلى السلطات الفلسطينية لإجراء تشريح للجثة.

وشهدت الضفة الغربية زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ما أثار غضب حلفاء إسرائيل الغربيين من بينهم الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على بعض الإسرائيليين الضالعين في توغل المستوطنين المتطرفين.

ويحتج الفلسطينيون أسبوعياً في بيتا منذ 2020 على توسيع مستوطنة إيفياتار، وهي بؤرة استيطانية قرب بيتا.

واتخذ أعضاء متطرفون في الائتلاف الحاكم في إسرائيل إجراءات لشرعنة بؤر استيطانية غير مصرح بها سابقا مثل إيفياتار، وهي خطوة تقول واشنطن إنها تهدد استقرار الضفة الغربية وتقوض الجهود الرامية إلى حل الدولتين.

ومنذ حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن، وهي المنطقة التي يرغب الفلسطينيون في أن تكون نواة دولتهم المستقلة مستقبلا.

وتوسعت إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تعتبرها معظم الدول مخالفة للقانون. وترفض إسرائيل هذا الاتهام، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة.