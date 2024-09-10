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تحويل شخصين للمدعي العام بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبلقاء

9/10/2024 3:00:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس لجنة انتخاب محافظة البلقاء، ملوح الشخاترة، إنه تم تحويل أحد الأشخاص إلى المدعي العام بعد قيامه بتصوير ورقة الاقتراع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.


كما تم تحويل شخص آخر إلى المدعي العام يحمل بطاقة مندوب محلي غير محدد يعمل لأحد المرشحين، وهناك شكوك بأنها مزورة.

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