الجزائر واليابان تنضمان إلى الاتحاد العالمي للملاكمة

قال الاتحاد العالمي للملاكمة اليوم الثلاثاء إن الجزائر التي فازت لاعبتها إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس وسط أزمة هوية جنسية، واليابان انضمتا إلى عضويته، ليرتفع عدد الأعضاء في الاتحاد الناشئ إلى 44 اتحادا محليا. ويقدم الاتحاد العالمي للملاكمة نفسه كهيئة دولية جديدة محتملة لقيادة الرياضة في أعقاب تجريد اللجنة الأولمبية الدولية لرابطة الملاكمة الدولية من الاعتراف بها العام الماضي بسبب قضايا الحوكمة والتمويل.

وكانت إيمان خليف والتايوانية لين يو-تينج في دائرة الضوء الشهر الماضي خلال أولمبياد باريس بسبب أهليتهما للمنافسة بعدما استبعادهما من المشاركة في بطولة العالم 2023 من قبل رابطة الملاكمة الدولية التي قالت إن اختبارات الكروموسومات الجنسية حكمت بعدم أهليتهما.

لكن اللاعبتان شاركتا في منافسات السيدات بأولمبياد باريس بعدما سمحت لهما اللجنة الأولمبية الدولية، مما أغضب رابطة الملاكمة الدولية.

وفازت كلتاهما بالميدالية الذهبية في فئتي وزنيهما.

وقال الاتحاد العالمي للملاكمة في بيان "الاتحادان المحليان للملاكمة في اليابان والجزائر أصبحا أحدث بلدين ينضمان إلى الاتحاد العالمي للملاكمة".

وقال إن الاتحاد يضم الآن 44 عضوا، انضم سبعة منهم منذ أولمبياد باريس، وأن المزيد من الدول في مرحلة تقديم طلبات العضوية.

وقال بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة "إن انضمام اليابان والجزائر يعزز من المكانة العالمية للاتحاد من خلال زيادة حضورنا في آسيا وأفريقيا.

"إن قرارهما بالانضمام إلى الاتحاد العالمي للملاكمة هو دليل آخر على الرغبة الواسعة النطاق في التغيير التي توجد في رياضتنا ويوضح مدى أهمية الحفاظ على مكانة الملاكمة في قلب الحركة الأولمبية".

وعارض المنتخب الجزائري قرار رابطة الملاكمة الدولية بإيقافه العام الماضي في منتصف بطولة العالم ورحب بقرار اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح للاعبيه بالملاكمة في أولمبياد باريس.

ولم تدرج اللجنة الأولمبية الدولية الملاكمة في جدول ألعاب أولمبياد لوس انجليس 2028 حتى الآن، وحثت الاتحادات الوطنية للملاكمة على إنشاء هيئة عالمية جديدة للعبة لتكون بديلة لرابطة الملاكمة الدولية أو المخاطرة بالغياب عن الألعاب الأولمبية بعد أربع سنوات.

وقالت الأولمبية الدولية إن القرار يجب أن يتخذ خلال عام 2025.

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