دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقع اتفاقية تعاون مع «نون» لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة

أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن توقيع اتفاقية تعاون مع «نون»، المنصة الرقمية المحلية الرائدة، لإطلاق برنامج تجارة إلكترونية، لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.



وقعت الاتفاقية بحضور معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد العبار، المؤسس ومدير موقع «نون»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية كل من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون.



وتندرج الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة ضمن مشروع «تجار دبي» الأوسع، وهي واحدة من 10 مبادرات تحولية «D33»، أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إبراز وتمكين الجيل الجديد من تجار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتهيئة البيئة لرواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، لاعتماد قنوات وأدوات رقمية جديدة، تتيح لهم توسيع أعمالهم محلياً ودولياً.

تلعب مبادرة «تجار دبي» دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي بصفتها وجهة عالمية لريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منح هذه الشركات فرصة ترسيخ حضورها على الإنترنت، واعتماد التقنيات الرقمية في عمليات سلسلة التوريد، والوصول إلى قنوات التجارة الإلكترونية. وتركز هذه المبادرة على بناء شراكات متينة مع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الرائدة في مجالات الأعمال، ومزودي الحلول الرقمية، للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في توفير مجموعة أدوات ومحفزات وآليات دعم تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التواصل مع العملاء عبر الإنترنت.



ومن المقرر، أن يركز البرنامج في بدايته على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التواجد بشكل أساسي على منصة التجارة الإلكترونية، وبعدها التوسع وتحقيق الازدهار في الأسواق الرقمية. حيث ستقدم مبادرة «تجار دبي»، بموجب الشراكة مع «نون»، مجموعة من الحوافز لدعم التجار لأول مرة، وكذلك الناشطين مسبقاً في هذا المجال للاستفادة من مميزات المنصة الفريدة. كما يمكن للتجار الإماراتيين الاستفادة من مزايا إضافية، بما في ذلك الدعم الشخصي من خلال برنامج «نون محلي».

وتشمل قائمة الحوافز والدعم المقدمة لمشتركي «تجار دبي»:

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دعم عمليات التأسيس: تجربة مخصصة مع خدمة إدارة حساب يومية لتسريع وتسهيل عملية التسجيل والإعداد.

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التدريب: المشاركة في ورش عمل وندوات ومعلومات حول المبيعات والتخفيضات طوال رحلة البيع.

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زيادة تواجد وحضور البائع: باقات إعلانية وإمكانية الظهور بمكان بارز على منصات «نون».

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سرعة التوصيل: إعطاء الأفضلية للتجار المؤهلين للوصول إلى منصة التجارة الإلكترونية السريعة من نون (نموذج التسليم في 15 دقيقة)



وقال هادي بدري: «الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي هي العمود الفقري لاقتصادنا والعامل الرئيسي لتسريع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي. فيما يعكس مشروع»تجار دبي«وتحالفنا الاستراتيجي مع 'نون' التزامنا المشترك تحت مظلة»D33«لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل مباشر والاستثمار في نجاحها بهدف تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة وتشجيع الابتكار. كما أنه ومن خلال الاستفادة من التجارة الإلكترونية كأداة قوية لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة التقليدية، نسعى إلى تزويد الأعمال التجارية بالعناصر الأساسية للنمو والتوسع في أسواق جديدة، مما يضفي مزيداً من الزخم لمشروع 'تجار دبي'. وستكون 'نون' مساهماً رئيسياً في هذا المشروع لفتح الإمكانيات الرقمية للبائعين في دبي».

وقال فراز خالد: «أحد الأهداف الأساسية لموقع نون كانت دائماً تمكين رواد الأعمال المحليين وتعزيز بيئة تجارة إلكترونية نابضة بالحياة، مما يوفر لجميع البائعين، بغض النظر عن حجمهم، فرصة متساوية للنجاح. مع إطلاق مبادرة تجار دبي، نفخر بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتقديم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وسيلة جديدة لتعزيز وجودهم على الإنترنت وزيادة نطاق وصولهم باستخدام أدوات وأساطيل نون.»