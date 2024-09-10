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نسبة الاقتراع بالزرقاء حتى الـ4 عصرا 13.5%

9/10/2024 10:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الاقتراع في محافظة الزرقاء حتى الرابعة عصرا 13.5 بالمئة، وفق ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الزرقاء المهندس محمود الجداية.

وأشار الجداية إلى أن عدد المقترعين بلغ 95 ألفا من أصل 730556 ناخبا وناخبة.

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