نسبة الاقتراع بالزرقاء حتى الـ4 عصرا 13.5%
التاريخ
9/10/2024 10:00:06 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بلغت نسبة الاقتراع في محافظة الزرقاء حتى الرابعة عصرا 13.5 بالمئة، وفق ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الزرقاء المهندس محمود الجداية.
وأشار الجداية إلى أن عدد المقترعين بلغ 95 ألفا من أصل 730556 ناخبا وناخبة.
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