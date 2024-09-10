أبل تكشف عن «آيفون 16» وهواوي ترد بـ «ثلاثي الطي».. والطرح 20 سبتمبر

بعد ساعات من طرح آيفون 16، كشفت عن أول هاتف محمول قابل للطي ثلاث طيات في العالم، بسعر 2800 دولار إلى 3300 دولار، وهو ما يمثل أكثر من ضعف «آيفون 16».

وصدر هاتف هواوي «ميت إكس.تي» باللونين الأحمر والأسود، وشاشة مقاسها 10.2 بوصات، وبسمك 3.6 مليمترات، وقالت الشركة إنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم، إلى جانب التصميم المختلف لمنصة الكاميرا الخلفية للهاتف والتي تصل إلى 50 ميغابكسل.

وأظهر الموقع الإلكتروني لشركة هواوي أنها تلقت أكثر من 3.7 ملايين طلب مسبق لهاتفها ثلاثي الطيات على شكل حرف زد.

الطلب المسبق للهاتف متاح الآن فيما من المقرر بيعه في المتاجر بداية من 20 سبتمبر الجاري وهو اليوم نفسه الذي سيشهد البدء ببيع هاتف أبل آيفون 16.

ويؤكد ذلك قدرة هواوي على تجاوز العقوبات الأمريكية، ويعزز موقفها في مواجهة أبل في الصين، حيث يتوق المستهلكون للحصول على المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي، وهم على استعداد لتحمل تكلفتها المالية.

وتمتلك هواوي بالفعل هواتف قابلة للطي مرتين ضمن منتجاتها، وساعدتها مبيعاتها القوية في الصين على التفوق على سامسونج إلكترونيكس هذا العام كأكبر بائع لهذه الهواتف على مستوى العالم.





أبل

هذا وكشفت شركة أبل الأمريكية النقاب عن إصدارها الجديد آيفون 16 المعزز بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد ساعات من بدء منافستها الصينية هواوي في تلقي الطلبات على منتجها الجديد ثلاثي الطيات.

وتتسابق أبل وغيرها من شركات التكنولوجيا حول العالم على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، ومن المتوقع أن تصبح الهواتف إحدى أهم ساحات المنافسة. وتراهن أبل على أن ميزة الذكاء الاصطناعي ستدفع المستهلكين إلى ترقية هواتفهم وسط تباطؤ مبيعات آيفون.

سيتم استخدام أبل إنتليجنس، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة، لتحسين المساعد الشخصي، بالإضافة إلى تعزيز خواص مثل فهم وتحديد الأشياء التي تلتقطها كاميرا الهاتف.

وستتوفر نسخة تجريبية من أبل إنتليجنس الشهر المقبل باللغة الإنجليزية، كما هي مستخدمة في الولايات المتحدة. وسيكون البرنامج متاحاً بإصدارات محلية أخرى من اللغة الإنجليزية في ديسمبر، في حين ستتاح إصدارات باللغات الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية العام المقبل.

وتأتي هذه الفئة من الهواتف بقياسين 6.1 بوصات لآيفون 16، و6.7 بوصات لآيفون 16 بلس، وكلاهما من نوع OLED.

وسيستخدم آيفون 16 الشريحة إيه 18 الجديدة وستكون خلفيته من الألمنيوم، كما أنه سيكون مزوداً بزر جديد يمكن استخدامه للتحكم في الكاميرا.

تبدأ تحسينات الكاميرا مع آلية جديدة تطلق عليها «أبل» اسم «كاميرا الدمج» مع دقة 48 ميغابكسل، وهذا يتيح لها الوصول إلى 4 أوضاع تصوير جديدة تتنوع بين الوضع الواسع للغاية والوضع القياسي ووضع التقريب ثم وضع «الماكرو» المميز، وذلك بفضل الذكاء الاصطناعي والمعالج الجديد المستخدم في الهاتف.

وسيبدأ سعر آيفون من 799 دولاراً وآيفون 16 بلس من 899 دولاراً.

وكشفت أبل أيضاً عن نسخ آيفون 16 برو وآيفون برو ماكس بأسعار تبدأ من 999 دولاراً و1199 دولاراً على الترتيب.

وأطلقت الشركة أولاً ساعاتها المتصلة الجديدة «أبل ووتش» القادرة على رصد انقطاع التنفس أثناء النوم، وسماعاتها اللاسلكية الجديدة «اير بودز» التي سيتضمن بعضها أدوات مساعدة للسمع.

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