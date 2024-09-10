رسالة «فشار مجاني».. تسقط 90% من جمهور سينما في فخ «اختراق هواتفهم»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تعزيز التعاون مع شرطة دبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمواصلة جهوده في نشر الوعي حول ارتفاع عمليات الاحتيال وتعزيز الممارسات المصرفية الآمنة في إطار حملته «يداً بيد في مواجهة عمليات الاحتيال».

وباستخدام نهج فريد ومبتكر، يهدف أحدث أنشطة حملة بنك الإمارات دبي الوطني إلى رفع مستوى الوعي العام وتثقيف المستهلكين حول عمليات الاحتيال الفورية، ما يشجع الأفراد على البقاء يقظين ضد الأنشطة الاحتيالية والإبلاغ عن مثل هذه الحوادث بشكل فعال.

وتضمنت الحملة إجراء نشاط احتيالي «وهمي» في «فوكس سينما»، شمل روبوتاً يتفاعل مع رواد السينما قبل بدء الفيلم. وقد قدم لهم الروبوت فشاراً مجانياً عبر رابط رسالة نصية قصيرة، والذي نقر عليه ما يقرب من 90% من الجمهور، ما أدى إلى محاكاة تجربة اختراق على هواتفهم الذكية. وبعد انتهاء هذا النشاط، تمت مكافأة جميع الموجودين في السينما بفشار مجاني.

ومع تزايد استخدام المحتالين لمختلف المنصات والمصادر لاستهداف الضحايا، بهدف سرقة البيانات والهُويات وكلمات المرور الصالحة لمرة واحدة (OTPs) والمعلومات المصرفية الشخصية، تهدف حملة التوعية الأخيرة التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني إلى رفع مستوى الوعي حول سبل توخي الحذر من عمليات الاحتيال. ومن خلال البقاء يقظين، يمكن للأفراد حماية أنفسهم من مخاطر خسارة أموالهم أو هويتهم الشخصية. وشهد نشاط الحملة استجابة كبيرة، وصلت إلى أكثر من 5 ملايين عميل وحصل على أكثر من 18 مليون ظهور، وأكثر من 3.3 ملايين مشاهدة للفيديو.

وقال أحمد المرزوقي، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «تتطلب حماية العملاء من الأنشطة الاحتيالية اتخاذ المزيد من الإجراءات والاحتياطات التي لا تقتصر على مجرد الاستثمار في الأصول الرقمية والحملات التقليدية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير مبادرات مؤثرة لا تنسى تعمل على رفع مستوى الوعي بصورة فعالة داخل المجتمع ككل من خلال طرق مبتكرة ومرتبطة بحياة الأفراد. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فنحن ملتزمون بالتعاون مع شركاء القطاع بما يسهم في تثقيف الأفراد وتمكينهم من التعرف على الاحتيال ومكافحته، وبالتالي تعزيز بيئة أكثر أماناً للجميع».

ولتحقيق أقصى قدر من الوصول، تستهدف حملة «يداً بيد في مواجهة عمليات الاحتيال» أحدث اتجاهات الاحتيال من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة والتكتيكات.

وتشمل أبرز أنشطة الحملة الناجحة حملة فيديو «فريج»، حيث تعاون البنك مع شخصيات محبوبة من العمل الكرتوني «فريج» لرفع مستوى الوعي بين الإماراتيين حول مختلف أنواع أنشطة الاحتيال. وأصدر البنك أيضاً سلسلة من خمسة أجزاء لمقاطع فيديو قصيرة، تقدم نصائح مهمة حول البقاء آمناً، وتؤكد على أهمية توخي الحذر اللازم. وسعياً للوصول إلى شريحة أوسع من السكان، تعاون البنك مع أكثر من 20 شخصية مؤثرة من خلفيات متنوعة، بما في ذلك سنيها ريبيكا، والإعلامية تيم الفلاسي، و«جاست فود دي إكس بي»، وسارة كاريت على سبيل المثال لا الحصر، الذين شاركوا مقاطع فيديو حول الحملة على قنواتهم الشخصية لنشر الوعي. وبالإضافة إلى ذلك، أطلق البنك مقاطع فيديو لشهادات العملاء على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرض تجارب من الحياة الواقعية وتقدم معلومات أساسية حول البقاء يقظين ضد الاحتيال. وفي «اليوم العالمي للعمال»، نظم البنك فعالية للعمال ركزت على الممارسات المصرفية الآمنة وتثقيف العملاء وتوعيتهم حول منع الاحتيال.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل سعى بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً إلى الاستفادة من الإذاعة كمنصة شعبية، حيث عقد شراكة مع خمس محطات إذاعية رائدة باللغات الإنجليزية والعربية والهندية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة لبث العديد من الإعلانات لحملة «يداً بيد في مواجهة عمليات الاحتيال». كما قام البنك بتنفيذ عدد من الأنشطة الإذاعية الشعبية، بما في ذلك مبادرة «Prank the Call» على شبكة الإذاعة العربية، حيث انتحل أحد مقدمي البرامج شخصية أحد المسؤولين في مكالمات مسجلة لخداع المستمعين للكشف عن معلومات خاصة، ومكافأة المشاركين اليقظين الذين لم يقعوا في فخ الاحتيال. وكان هناك نشاط آخر هو «اكتشف المحتال» على راديو الرابعة إف إم، حيث قام مقدم البرامج بتقديم سيناريوهات مختلفة، وكان على المتصلين تحديد السيناريوهات التي تنطوي على نشاط احتيالي، مع منح مكافآت لأولئك الذين اكتشفوا عمليات الاحتيال بنجاح.

وتهيب السلطات الإماراتية وبنك الإمارات دبي الوطني بأفراد الجمهور الإبلاغ الفوري عن الروابط أو رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة المتعلقة بحساباتهم المصرفية لمركز الاتصال التابع للبنك المعني وشرطة دبي. ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني التواصل مع مركز اتصال البنك على الرقم 600540000 أو شرطة دبي من خلال موقعهم الإلكتروني:

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