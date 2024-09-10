أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط مجدداً بنحو 100 ألف برميل

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 تماشياً مع البيانات التي تلقتها منذ بداية العام، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل في ثاني تعديل بالخفض من المجموعة.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.03 مليون برميل يومياً في عام 2024 انخفاضاً من نمو قدره 2.11 مليون برميل يومياً في توقعات الشهر الماضي.

وهناك انقسام أكبر من المعتاد بين الجهات المصدرة لتوقعات النفط بشأن قوة نمو الطلب على الخام في 2024. ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلافات حول الصين ووتيرة انتقال العالم إلى وقود نظيف.

ولا تزال توقعات أوبك هي الأعلى بين تقديرات قطاع النفط رغم الخفض.

وقالت أوبك في التقرير «بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في الصين مدعوماً على نحو جيد».

وأضافت «ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر الرياح المعاكسة في قطاع العقارات والانتشار المتزايد للشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي والمركبات الكهربائية على الطلب على الديزل والبنزين في المستقبل».

وخفضت أوبك أيضاً تقديراتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يومياً من 1.78 مليون برميل يومياً.

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