إطلاق خدمة «الحجز المسبق» لمواعيد فحص المركبات في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أخيراً خدمة الحجز المسبق لمواعيد فحص المركبات فقط في مركزي تسجيل «القصيص» و«البرشاء» وبشكل تجريبي. ويمكن للراغبين من أصحاب المركبات حجز المواعيد المسبقة لفحص مركباتهم عبر تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي «RTA Dubai» أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.



وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة المتواصل على إسعاد متعامليها من أصحاب وملاك المركبات من خلال تسهيل الحصول على أرقى الخدمات عبر قنوات مختلفة. كما يأتي تقديم الخدمة استجابة لمقترحات وملاحظات أصحاب وملاك المركبات، التي تستهدف تحسين وتطوير وتنويع قنوات تقديم هذه الخدمات.



وتهدف الهيئة من إطلاق هذه المبادرة بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى هذه الخدمة الحيوية، التي تستفيد منها شريحة كبيرة من السكان وذلك لمساعدة المتعاملين من أصحاب وملاك المركبات على تجنب فترات الانتظار، التي تطول في حالات كثيرة وفي أيام معينة وأوقات دون غيرها.



وفي حالة اختيار المتعاملين التوجه بشكل مباشر ومن دون حجز مسبق لفحص مركباتهم في مركزي تسجيل القصيص والبرشاء خلال الفترة التجريبية التي تبدأ في الأول من أكتوبر من العام الجاري، فإنه سيتوجب عليهم دفع رسم بقيمة 100 درهم فقط.

وستكون الخدمات، التي يطبق عليها نظام الحجز المسبق للمواعيد هي فقط: «فحص التجديد»، «فحص التسجيل»، و«فحص التصدير باللوحات». وأما ما تبقى من خدمات فحص المركبات، فيمكن إنجازها دون الحاجة إلى حجز موعدٍ مسبق.



ولا يتطلب من «أصحاب الهمم» و«كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين» حجز موعد مسبق لأي خدمة من خدمات فحص المركبات كجزء من حرص الهيئة على تسهيل تقديم الخدمة لهاتين الفئتين من أصحاب المركبات ومن دون حجز مسبق لفحص مركباتهم.

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