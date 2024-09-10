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أوزبكستان تهيمن على ألقاب آسيوية الملاكمة بالعين

9/10/2024 9:13:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختتمت مساء أمس“الاثنين” في مركز أدنيك العين، منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، والتي انطلقت في 28 أغسطس الماضي، بمشاركة 462 لاعبا ولاعبة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.

وتصدرت أوزبكستان منافسات البطولة في اليوم الختامي، في مختلف الأوزان والفئات بعدما جاءت في المركز الأول برصيد 14 ذهبية، تلتها كل من الهند، وكازاخستان بـ 4 ميداليات ذهبية لكل منهما، إضافة إلى ميداليتين اثنتين لكل من طاجيكستان وإيران.

وتوج الفائزين، خلال منافسات اليوم الختامي، كل من سعادة أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وحسن الحمادي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة عمر الجابري، وعمر الكندي، ومريم صادق، وفهد الكندي.

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