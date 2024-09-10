أوزبكستان تهيمن على ألقاب آسيوية الملاكمة بالعين

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختتمت مساء أمس“الاثنين” في مركز أدنيك العين، منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين والواعدين، والتي انطلقت في 28 أغسطس الماضي، بمشاركة 462 لاعبا ولاعبة، وبإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للملاكمة.
وتصدرت أوزبكستان منافسات البطولة في اليوم الختامي، في مختلف الأوزان والفئات بعدما جاءت في المركز الأول برصيد 14 ذهبية، تلتها كل من الهند، وكازاخستان بـ 4 ميداليات ذهبية لكل منهما، إضافة إلى ميداليتين اثنتين لكل من طاجيكستان وإيران.
وتوج الفائزين، خلال منافسات اليوم الختامي، كل من سعادة أنس العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة، وحسن الحمادي الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة عمر الجابري، وعمر الكندي، ومريم صادق، وفهد الكندي.
MENAFN10092024000110011019ID1108657206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.