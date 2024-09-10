الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون في الدوحة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شاركَت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافِ والزكاة ممثلة بسعادةُ أحمد راشد النياديب مديرها العام بالإنابة في الاجتماع التاسعِ لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدولِ الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أمس.
تناولَ الاجتماعُ العديد من الموضوعات التي تخصُّ الشأن الدينيَّ بالبحث والمناقشةِ والمقترحات وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المتواصلِ للارتقاء بالأهداف المشتركة وترسيخِ القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف ودعمِ مبادرات التعايش والتسامح ونشرِ السلام بين الشعوب.
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