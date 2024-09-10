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الإمارات تشارك في اجتماع مساعدي وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول التعاون في الدوحة

9/10/2024 9:13:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

شاركَت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقافِ والزكاة ممثلة بسعادةُ أحمد راشد النياديب مديرها العام بالإنابة في الاجتماع التاسعِ لمساعدي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدولِ الخليج العربية الذي عقد في الدوحة أمس.

تناولَ الاجتماعُ العديد من الموضوعات التي تخصُّ الشأن الدينيَّ بالبحث والمناقشةِ والمقترحات وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المتواصلِ للارتقاء بالأهداف المشتركة وترسيخِ القيم السمحة للدين الإسلامي الحنيف ودعمِ مبادرات التعايش والتسامح ونشرِ السلام بين الشعوب.

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