حمدان بن محمد: رسالة محمد بن راشد الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن
رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"
الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج.
وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" :" شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تقدم من خلاله الدولة دعماً جديداً للمؤسسة بقيمة 220 مليون درهم إسهاما في تنفيذ خطط التوسع وتعزيز قدرتها وكفاءتها، ليصل إجمالي الدعم المقدم لها تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى نحو 320 مليون درهم "
وأضاف سموه "
البرفيسور مجدي يعقوب هو رمز إنساني طبي عالمي ... والمستشفى الجديد في القاهرة سيخدم 130 ألف مريض سنوياً .. ورسالة محمد بن راشد الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج" .
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