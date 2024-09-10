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حمدان بن محمد: رسالة محمد بن راشد الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج

9/10/2024 9:13:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن
رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"
الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج.


وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" :" شهدت اليوم توقيع اتفاقية بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب تقدم من خلاله الدولة دعماً جديداً للمؤسسة بقيمة 220 مليون درهم إسهاما في تنفيذ خطط التوسع وتعزيز قدرتها وكفاءتها، ليصل إجمالي الدعم المقدم لها تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى نحو 320 مليون درهم "

وأضاف سموه "
البرفيسور مجدي يعقوب هو رمز إنساني طبي عالمي ... والمستشفى الجديد في القاهرة سيخدم 130 ألف مريض سنوياً .. ورسالة محمد بن راشد الإنسانية مستمرة في نشر الأمل والشفاء لكل محتاج" .

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