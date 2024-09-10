مجلس الإمارات للإعلام ينظم دخول نصف مليون عنوان خلال النصف الأول

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نحو نصف مليون عنوان إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.

وأوضح المجلس في هذا الصدد أنه أصدر أكثر من من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16% عن العام السابق .. كما أصدر موافقة على أكثر من 18 نصا سينمائيا، و32 نصا مسرحيا، و12 نصا لمسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكدّ سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله مع التزامه أيضا بالتشريعات والسياسات المعمول بها وذلك تماشياً مع رؤيته بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يسهم في نشر المعرفة وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار سعادته إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية الحديثة، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة دولة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.

وتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات، وقدرة المؤسسات الإعلامية على تنظيم أكبر الفعاليات ومعارض الكتب إلى الدولة إضافة إلى توفر المرافق والبنية التحتية الإعلامية عالمية المستوى لاستقطاب وتصوير الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الدولة.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلما في دور السينما بنسبة نمو 7% عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وذلك بعد أن تمت متابعة هذه الأفلام من قبل فرق عمل متخصصة والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

وسمح المجلس بتداول 73 لعبة إلكترونية بالتعاون والتنسيق مع شركات الألعاب الإلكترونية وتم منحها التصنيف العمري المناسب حسب نظام التصنيف العمري المعتمد في الدولة.

وعلى صعيد التراخيص، أصدر المجلس 670 ترخيصاً إعلامياً للبث الإذاعي والتلفزيوني ،والصحف والمجلات، و230 ترخيصاً للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى أكثر من 3250 زيارة تفتيشية على المنشآت الإعلامية في الدولة.