دبي الصحية تطلق أكاديمية دبي الصحية للقيادة وتعلن عن برنامجها الافتتاحي بالتعاون مع جامعة أكسفورد

أعلنت دبي الصحية عن إطلاقها "أكاديمية دبي الصحية للقيادة"، كمبادرة بنّاءة تهدف إلى تأهيل وإعداد نخبة من المواهب القيادية في قطاع الرعاية الصحية وفق نهجٍ مستدامٍ ومبتكر، لرفع مستوى كفاءة العمليات،

لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى وعائلاتهم، في ضوء التزام دبي الصحية بتبني أفضل الممارسات لتطوير مستويات الرعاية والارتقاء بصحة الإنسان.



وجاء الإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال حفل

أقيم بهذه المناسبة في متحف الاتحاد بدبي بحضور

كل من: سعادة عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات، ووليد العوضي، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وعدد من

قيادات ومسؤولي القطاع الصحي في إمارة دبي، كما حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس والفريق الإداري لكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وفي هذه المناسبة، أكّد الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أهمية الأكاديمية الجديدة، قائلاً: "جاء إطلاق أكاديمية دبي الصحية للقيادة ترجمةً لتوجيهات مجلس الإدارة بدبي الصحية برئاسة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، لبناء منظومة قيادية صحية تمتاز بالاستدامة والقدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية وتمكين الكفاءات الوطنية من تولي أدوار قيادية مؤثرة".

وأوضح د. عامر شريف قائلاً: "في دبي الصحية، نؤمن أن قوة منظومتنا الصحية ترتكز على كفاءات كوادرنا البشرية. كما نفخر بإطلاق هذه الأكاديمية، التي تُعد مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد القادة والروّاد في قطاع الرعاية الصحية، إذ يمثل هذا المشروع التزامنا العميق بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة وتأهيل الكفاءات القيادية المحلية وفق أعلى المعايير العالمية. كما نثمّن روح التعاون والشراكة التي ساهمت في جعل هذا الهدف واقعاً، حيث نسعى جميعاً لضمان تحقيق أقصى درجات التميز في خدمة المريض وأسرته".



وأضاف: "في إطار الأكاديمية الجديدة يسعدنا إطلاق برنامجها الافتتاحي الأول وهو برنامج قيادة

الأنظمة الصحية بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة مُمثّلةً في كلية سعيد لإدارة الأعمال التابعة لها، والتي نفخر بمد جسور التعاون معها للاستفادة من خبراتها الاستثنائية في تطوير وإعداد القيادات المؤثرة، بما يدعم مساعينا لتحسين

جودة خدمات الرعاية الصحية".



بدورها، أكدت الدكتورة إليانور موراي، المدير الأكاديمي وزميل أول في الممارسات الإدارية بكلية سعيد لإدارة الأعمال -جامعة أكسفورد، أهمية الشراكة بين دبي الصحية وكلية سعيد لإدارة الأعمال لإطلاق برنامج قيادة الأنظمة الصحية قائلة: "مع إطلاق برنامج قيادة الأنظمة الصحية، نهدف إلى تمكين مجموعة من القادة ممن يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لإحداث تطوير ملموس في مجال الرعاية الصحية، بما يخدم المرضى ويعزز مهمة النظام الصحي الأكاديمي المتكامل."

برنامج قيادة الأنظمة الصحية



جاء الإعلان عن برنامج قيادة الأنظمة الصحية

في ضوء التعاون الذي جمع دبي الصحية وكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد بموجب مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الجانبين ، وذلك في خطوةٍ نوعيةٍ نحو تعزيز جيل جديد من الكفاءات القيادية في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تصميم البرنامج، الذي يعتبر البرنامج الافتتاحي للأكاديمية، بالتعاون مع جامعة أكسفورد لرفد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة، للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات والتطورات المتسارعة في القطاع الصحي، بما يدعم الابتكار، وإرساء ثقافة أساسها التميز والسلامة الصحية والمهنية في دبي الصحية.

من جانبه، أشار الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى أهمية برنامج قيادة الأنظمة الصحية قائلاً: "تهدف مهمتنا في دبي الصحية إلى تحقيق التكامل بين أربعة محاور رئيسية، هي: الرعاية، والتعلّم، والاكتشاف، والعطاء لبناء منظومة مبتكرة ترتكز على خدمة المريض بالدرجة الأولى، وأساسها ثقافة التعاون عبر نظامنا الصحي الأكاديمي المتكامل. وبالاستناد إلى قيمنا الأساسية، ثقتنا كبيرة بأن برنامج قيادة الأنظمة الصحية سيشكل إضافةً قيمةً تنسجم مع محاورنا الأربعة، وسيلعب البرنامج دوراً فاعلاً في توحيد جهودنا الرامية إلى النهوض بالرعاية الصحية نحو آفاق جديدة من التميز في خدمة المريض الذي هو أساس كل ما نقوم به."

وأعرب الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي عن امتنانه لكلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد لتعاونها البنّاء الذي أسهم في تحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى دور الكلية المحوري في ضمان حصول قيادات دبي الصحية على تجربة تعليمية رائدة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لنظامنا الصحي الأكاديمي.



ويُعد برنامج قيادة الأنظمة الصحية البرنامج الافتتاحي للأكاديمية ويمتد على مدى 14 شهراً، ويستهدف 200 مشاركاً موزعين على خمس دفعات، تضم

كل دفعة 40 مشاركاً، وقد تم تصميمه بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال -جامعة أكسفورد. ويركز البرنامج على القيادة الاستراتيجية المؤثرة وإدارة التغيير، كما أنه يزوّد الكفاءات القيادية في دبي الصحية بالمهارات اللازمة لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز ثقافة المساءلة، وقيادة المشاريع ذات التأثير في القطاع الصحي.

بدوره، قال الدكتور مارك أوبراين، مدير برنامج قيادة الأنظمة الصحية، وزميل مساعد في كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد: نحرص في الكلية على تقديم مناهج قيادية شاملة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس البارزين وخبراء عالميين، كما أننا ملتزمون بتوفير تجربة تعليمية متميزة لجميع المشاركين، تُمكنهم وتلهمهم لقيادة التميز في تقديم الرعاية الصحية ضمن دبي الصحية لسنوات طويلة".

ويشمل البرنامج 4 وحدات تدريبية شاملة تغطي القيادة الاستراتيجية، والابتكار في الرعاية الصحية، والرعاية الآمنة وسلامة المرضى، وبناء ثقافة الرعاية الفعّالة وإدارة التغيير لتحقيق أفضل مستويات الأداء. ويتيح

البرنامج للمشاركين حضور جلسات تدريب شخصية مع مدربين مؤهلين ومختصين، والاستفادة من فرصة اكتساب تجارب قيمة يقدمها مجموعة من الخبراء في جامعة أكسفورد، ما يضمن تقديم وجهات نظر عالمية وممارسات مصممة لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي.