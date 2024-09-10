الركراكي: معركة أفريقيا أكثر قسوة من التحديات الأوروبية

اعتبر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم، أن فريقه ضد ليسوتو، أعطته فكرة على الصعوبات التي يمكن أن يواجهها في مواجهة منتخبات تحسن الدفاع.

وحقق المغرب فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة 1-صفر على منتخب ليسوتو، على الملعب الكبير بمدينة أغادير، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها البلاد أواخر العام المقبل.

وأكد الركراكي أن مستوى منتخب ليسوتو لم يفاجئه، لمعرفته المسبقة بالمتاعب التي خلقها لمجموعة من المنتخبات الأفريقية الكبيرة التي واجهها من قبل، مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

واستطرد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «كنت أرغب في منح الفرصة للاعبين الجدد، وأظهر لهم صعوبة اللعب في أفريقيا مقارنة بأوروبا».

أضاف الركراكي «المواجهات في أفريقيا ليست بالأمر السهل، كنت أتوقع بعض الصعوبة كذلك، لأنني أجريت تغييراً بنسبة 90% على المجموعة، لا سيما وأن بعض اللاعبين كان يخوض مباراته الأولى أو الثانية هذا الموسم».

وقال «في الشوط الأول كان إيقاع اللعب بطيئاً، بوجود غير مؤثر داخل منطقة الجزاء، لذلك لجأنا إلى لاعبي الخبرة، لأني أعرف مستوى وقيمة الموجودين في الاحتياط الذين حافظوا على تركيزهم حتى آخر لحظة من أجل الفوز».

وعن التغييرات التكتيكية التي أجراها على امتداد دقائق المباراة أضاف الركراكي «غيّرنا من أسلوب لعبنا أكثر من مرة، على امتداد دقائق المباراة، بناءً على هوية اللاعبين المتواجدين في الملعب».

وقال: «صراحة كنت أنتظر أداءً أفضل من بعض اللاعبين، لكن الأهم بالنسبة لي هو منح الفرصة للاعبين شباب، مثل آدم أزنو «18 سنة» الذي انسجم بسرعة مع زملائه».

وأضاف المدرب المغربي، «كنا نهدر الكثير من الوقت في بناء الهجمات، في حين أن الأمر يتطلب سرعة أكبر، لا سيما في مواجهة منتخبات تعتمد التراجع وتحصين خطوطها الخلفية».

وأضاف، «لم نستغل جيداً الفرص الكثيرة المتاحة، من خلال الكرات الثابتة والركنيات، لذلك نعمل على تعزيز الطاقم الفني بخبير في هذا المجال لتحسين أداء المنتخب مستقبلاً».

وعن غياب أشرف داري عن المباراة في آخر لحظة، بعدما كان مسجلاً ضمن قائمة البداية، قال وليد الركراكي، إن لاعب الأهلي المصري تعرّض لإصابة في الكاحل، وفضّل عدم المغامرة به، في انتظار إجراء فحوص طبية لمعرفة طبيعة الإصابة، مفضلاً منح الفرصة للاعب الخبرة يونس عبدالحميد.

وتقمص إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف المنتخب المغربي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالفوز 4-1 على ضيفه منتخب الجابون.