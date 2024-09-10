الجمهوريون يتهمونها بـتقلّب المواقف .. سياسات هاريس تحت المجهر في المناظرة مع ترامب

كشفت الديموقراطية كامالا هاريس عن بعض السياسات الوسطية وتخلت عن مواقف سابقة، لكنها أبقت الكثير مبهما خلال حملتها للانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي تبلغ إحدى أبرز محطاتها الثلاثاء بمناظرة تلفزيونية مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

عشية المناظرة، نشرت نائبة الرئيس سلسلة من السياسات عبر موقعها الالكتروني، بينما اتهمها الجمهوريون بـ"تقلّب" المواقف بشأن قضايا أساسية.

في ما يأتي موقف مرشحة الحزب الديموقراطي في خمس قضايا رئيسية:

- الاقتصاد -

أكدت هاريس التزامها حماية الطبقة الوسطى في الولايات المتحدة، متحدثة عن تربيتها على يد والدة عزباء في كاليفورنيا، ومشددة على رغبتها في خلق "اقتصاد الفرصة".

إحدى سياساتها المؤكدة هي إعفاء ضريبي قيمته ستة آلاف دولار للعائلات التي تضم أطفالا حديثي الولادة. كما وعدت بخفض الضرائب على مئة مليون أميركي ورفعها على الأكثر ثراء، وخفض أسعار المساكن وكلفة السكن.

الضرائب هي من المجالات القليلة التي ابتعدت فيها هاريس عن سياسات الرئيس جو بايدن. وفي لفتة الى الناخبين المعتدلين، ترغب نائبة الرئيس بفرض ضريبة نسبتها 28 بالمئة على مكاسب رأس المال، وهي أدنى بشكل ملحوظ من نسبة 39,6% التي اقترحها بايدن.

كما وعدت بإلغاء الضرائب على البقشيش للعاملين في قطاع الخدمات، بعد أسابيع على إعلان ترامب أنه سيعتمد سياسة مماثلة. وأكدت أنها ستواجه "التلاعب بالأسعار" من قبل الشركات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهي إحدى أبرز نقاط ضعفها إزاء ترامب، على رغم أن خططها في هذا المجال تبقى غامضة.

- البيئة -

لم تعرض هاريس الى الآن سياسة بيئية مفصّلة باستثناء مجال وحيد هو التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي)، إحدى الوسائل المستخدمة لاستخراج الغاز والنفط عبر ضخّ مياه بضغط عالٍ.

وتعهدت هاريس عدم حظر هذه الممارسة على رغم إعلانها سابقا معارضتها لها.

وفي المقابلة الصحافية الأولى، والوحيدة التي أجرتها منذ ترشحها للرئاسة، أبلغت هاريس شبكة "سي أن أن" التلفزيونية الأمريكية بأن "قيمي لم تتغيّر" على رغم تبدّل مواقفها.

وبحسب موقع أكسيوس الإخباري، تراجعت هاريس كذلك عن معارضتها للقشات البلاستيكية المستخدمة للشرب.

وخلال توليها مهماتها في إدارة بايدن، دعمت هاريس سياسته للانتقال الأخضر التي عرفت بـ"قانون خفض التضخم".

- الحدود -

تعدّ الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، إحدى أكثر المسائل حساسية في الحملة الانتخابية الأميركية.

أكدت هاريس خلال مقابلتها مع "سي أن أن" أن من يعبرون الحدود بشكل غير قانوني سيواجهون "تداعيات".

وقد دعمت مسعى بايدن للتشدد في سياسة الهجرة، وساندت بناء "جدار" عند الحدود طالب به ترامب، على رغم انتقاداتها السابقة له.

لكن اقتراحات بايدن لم تبصر النور في ظل انقسام الكونغرس وعرقلتها من قبل الجمهوريين لإلحاق ضرر سياسي بالديموقراطيين.

- الاجهاض -

لا شكوك حول موقف هاريس الواضح بشأن الاجهاض، وهو أيضا من القضايا الأساسية في هذه الانتخابات.

وانتقدت نائبة الرئيس ترامب مرارا على خلفية تباهيه بأنه مكّن المحكمة العليا في الولايات المتحدة من إلغاء الحق الفدرالي بإنهاء الحمل. وتعهدت هاريس في حال انتخابها، بترسيخ حماية الحق بالاجهاض في القوانين الفدرالية.

- الحرب في غزة -

رفعت هاريس الصوت أعلى من بايدن حيال ارتفاع عدد المدنيين ضحايا القصف الإسرائيلي في الحرب بين اسرائيل

وحركة (حماس) في قطاع غزة، ما أثار تكهنات بأنها قد تعتمد موقفا أكثر صرامة حيال الحليفة التاريخية لواشنطن.

الا أن هاريس أكدت في مقابلتها مع "سي أن أن" أنها لن تعلّق شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل على رغم الدعوات في أوساط ناخبين ديموقراطيين ومن العرب الأمريكيين للقيام بذلك، مشددة على أنها ستقوم بما يلزم لضمان قدرة إسرائيل على "الدفاع عن نفسها".





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