مصر أمام بوتسوانا.. صلاح يبحث عن هدف جديد في رحلة المجد القاري

في إطار سعيه لمواصلة تعزيز مكانته كأحد أبرز اللاعبين الأفارقة، يتطلع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، لتسجيل اسمه مرة أخرى في تاريخ المواجهات بين مصر وبوتسوانا.



اللقاء المرتقب في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، والذي سيقام على استاد أوبيد إيتاني بمدينة فرانسيستوون في بوتسوانا، يشكل فرصة لصلاح لتعزيز أرقامه القياسية ومواصلة تألقه مع "الفراعنة".

صلاح، الذي يعد الهداف التاريخي للمواجهات بين مصر وبوتسوانا بتسجيله هدفين، يأمل في إضافة هدف جديد إلى رصيده خلال هذه المواجهة، ويقود مصر نحو تعزيز صدارتها للمجموعة الثالثة.



ويحتل المنتخب المصري حالياً قمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى، بينما يقبع منتخب بوتسوانا في المركز الثالث بدون أي نقاط.

وتاريخياً، تمتلك مصر أفضلية كبيرة في المواجهات المباشرة مع بوتسوانا، حيث حقق المنتخب المصري الفوز في خمس من أصل ست مواجهات سابقة بين الفريقين، سواء على الصعيد الرسمي أو الودي، مسجلاً سبعة أهداف، فيما اكتفت بوتسوانا بتسجيل هدف وحيد في شباك "الفراعنة".

الفوز في هذا اللقاء سيعزز من فرص مصر في التأهل المبكر إلى كأس الأمم الإفريقية، ويمنح الفريق دفعة قوية قبل بدء رحلة المنافسة على اللقب القاري.

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