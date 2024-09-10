الحضري يُطلق صافرة الإنذار.. أزمات حسام حسن تهدد مستقبل منتخب مصر

في تصريحات مثيرة للجدل، تحدث عصام الحضري، حارس مرمى مصر السابق، عن استبعاد أحمد حجازي من معسكر الفراعنة، مشيراً إلى أن المدرب حسام حسن لا يتعامل بإنصاف مع بعض اللاعبين الأساسيين في المنتخب.



الحضري، الذي يعتبر أحد أبرز رموز حراسة المرمى في تاريخ مصر، وجه انتقادات حادة لطريقة إدارة الجهاز الفني الحالي، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى العدالة.

وأشار الحضري في مداخلته عبر قناة "MBC مصر"، إلى أن أزمة استبعاد حجازي لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى مصر وكرواتيا.



وادعى الحضري أن المدير الفني حسام حسن ليس مقتنعاً بأداء كل من أحمد حجازي ومحمد النني، مؤكداً أن النني لم يكن ليجد مكاناً في المنتخب لولا أدائه

الجيد في أولمبياد باريس.

وأوضح الحضري أن حجازي، المعروف بانضباطه واحترامه على مدار مسيرته، لم يفتعل أي أزمات رغم استبعاده، وقال: "حجازي تقبل القرار بصمت، ولم يعترض، بل استمر في التدريبات مع زملائه بعد المباراة".



وأكد أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، مشيراً إلى وجود توترات سابقة بين حسام حسن وبعض اللاعبين مثل إمام عاشور، الذي لم يتم اتخاذ أي إجراء حاسم ضده رغم وقوع خلافات أكبر من تلك التي واجهها حجازي.

كما عبر الحضري عن مخاوفه بشأن تأثير تلك الخلافات على مستقبل المنتخب، موضحاً أن استمرار الأزمات مع اللاعبين الأساسيين قد يؤدي إلى عزوفهم عن الانضمام للمنتخب في المستقبل.



وأشار إلى أن عدة أسماء كبيرة في الكرة المصرية مثل عمر جابر، أحمد الشناوي، ومحمد صلاح قد عانوا من مشكلات مشابهة مع الجهاز الفني.

وفي ختام حديثه، أشار الحضري إلى أن هناك مجموعة من لاعبي بيراميدز لن ينضموا للمنتخب المصري، نظراً للخلافات التي نشبت بينهم وبين حسام حسن عندما كان مدرباً للفريق.

وشدد على أن مثل هذه القرارات قد تضر بمستقبل المنتخب، داعياً إلى تطبيق العدالة والمساواة بين جميع اللاعبين.

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