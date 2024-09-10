استبدال 3 لجان إحداها للتأثير على الناخبين

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- Khaberni) خبرني - صرح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، انه تم استبدال 3 لجان انتخاب إحداها للتأثير على الناخبين وإحالة 34 مخالفة للادعاء العام 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبح بالحبر الخاص، و3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت.
وقال الرواشدة، في المؤتمر الصحفي الثاني للهيئة اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد حالتي لإطلاق نار بمناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع، حيث تم تحريك دوريات للأمن العام للموقع والمتابعة مستمرة.
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