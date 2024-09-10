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استبدال 3 لجان إحداها للتأثير على الناخبين

9/10/2024 7:26:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صرح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، انه تم استبدال 3 لجان انتخاب إحداها للتأثير على الناخبين وإحالة 34 مخالفة للادعاء العام 25 منها تصوير لأوراق الاقتراع و3 حالات انتحال شخصية و3 حالات عدم تحبير الإصبح بالحبر الخاص، و3 حالات تعدي على اللجان وخرق سرية التصويت.

وقال الرواشدة، في المؤتمر الصحفي الثاني للهيئة اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد حالتي لإطلاق نار بمناطق بعيدة عن مراكز الاقتراع، حيث تم تحريك دوريات للأمن العام للموقع والمتابعة مستمرة.

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